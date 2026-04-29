Річка, яка старша за динозаврів, досі тече: де саме і скільки їй років

Річки зазвичай сприймають як сталі елементи пейзажу, однак з погляду геології більшість із них існує відносно недовго. Попри це існують винятки, які можуть здивувати навіть вчених. Одним із них вважають річку Фінке в Австралії. За оцінками дослідників вона сформувався 300-400 мільйонів років тому, ще задовго до появи динозаврів. Тому річку Фінке називають найстарішою річкою у світі.

Річку Фінке корінні народи Австралії називають Ларапінта і вона унікальна не лише через свій вік. Зазвичай річки не прорізають тверді скельні утворення, а натомість обирають більш прямий шлях вздовж них. Це не стосується річки Фінке, яка прорізає хребет Макдоннелл, що свідчить про так званий поперечний осьовий дренаж. Це рідкісне явище вказує на надзвичайну давність річки, яку вчені оцінюють у 300-400 мільйонів років.

Протягом більшої частини року Фінке майже непомітна. Через спекотний і посушливий клімат внутрішньої Австралії вона часто перетворюється на ланцюг ізольованих водойм. Утім, річка ніколи не зникає повністю. Її "довголіттю" сприяла тектонічна стабільність Австралійського континенту, який уникав масштабних рухів плит і зледенінь протягом десятків мільйонів років.

Найстаріша річка у світі

Фінке не є єдиною наддавньою річкою у світі. У Європі до таких належать Маас, вік якої оцінюють у понад 320 мільйонів років, та Рейн — близько 240 мільйонів. У США однією з найстаріших вважають річку Френч-Брод, що формує ландшафт Аппалачів уже понад 300 мільйонів років.

Однак, навіть такі "геологічні довгожителі" мають невизначене майбутнє. Вчені попереджають, що кліматичні зміни викликані людиною можуть поставити під загрозу існування річок, які пережили континентальні зсуви та масові вимирання.

