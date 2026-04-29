Река старше динозавров до сих пор течет: где именно и сколько ей лет

Реки обычно воспринимают как устоявшиеся элементы пейзажа, однако с точки зрения геологии большинство из них существует относительно недолго. Несмотря на это, существуют исключения, которые могут удивить даже ученых. Одним из них считается река Финке в Австралии. По оценкам исследователей она сформировалась 300-400 миллионов лет назад, еще задолго до появления динозавров. Поэтому реку Финке называют самой старой рекой в мире.

Самая старая река в мире. Фото из открытых источников

Реку Финке коренные народы Австралии называют Ларапинта и она уникальна не только из-за своего возраста. Обычно реки не прорезают твердые скальные образования, вместо этого выбирают более прямой путь вдоль них. Это не касается реки Финке, прорезающей хребет Макдоннелл, что свидетельствует о так называемом поперечном осевом дренаже. Это редкое явление указывает на чрезвычайную давность реки, которую ученые оценивают в 300-400 миллионов лет.

В течение большей части года Финке почти незаметна. Из-за жаркого и засушливого климата внутренней Австралии она часто превращается в цепь изолированных водоемов. Впрочем, река никогда не исчезает полностью. Ее "долголетию" способствовала тектоническая стабильность Австралийского континента, избегавшего масштабных движений плит и оледенений в течение десятков миллионов лет.

Финке не является единственной древнейшей рекой в мире. В Европе к таковым относятся Маас, возраст которой оценивается более чем в 320 миллионов лет, и Рейн — около 240 миллионов. В США одной из старейших считают реку Френч-Брод, формирующую ландшафт Аппалачей уже более 300 миллионов лет.

Однако даже такие "геологические долгожители" имеют неопределенное будущее. Ученые предупреждают, что климатические изменения, вызванные человеком, могут поставить под угрозу существование рек, переживших континентальные оползни и массовые вымирания.

