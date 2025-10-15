Потужний і затяжний шторм накрив Україну: озвучено терміни та рівень небезпеки

Україна наразі перебуває під впливом потужної магнітної бурі, яка тривалий час не вщухає. Про це інформує ресурс meteoagent, відзначаючи, що цей геомагнітний шторм є одним із найсильніших за останні дні.

Фото: з відкритих джерел

Найвищий рівень впливу магнітної бурі було зафіксовано 12 жовтня — тоді її інтенсивність сягала 8 балів. Наступного дня сила бурі дещо знизилася до 6 балів, але залишалась значною. Уже 14 жовтня рівень активності зменшився до 4 балів і зберігався на такому ж показнику 15 жовтня. Незважаючи на очікування, що магнітна буря поступово ослабне, вона знову набирає сили.

За прогнозами, 16 жовтня інтенсивність геомагнітного шторму підвищиться майже до 6 балів, після чого 17 жовтня знизиться до 5 балів. Така нестабільність у стані магнітного поля може впливати на самопочуття людей, а також на роботу техніки і систем зв’язку.

Додаткові дані про сонячну активність надає meteoprog. За останню добу було зафіксовано 19 спалахів на Сонці класів C і M. Прогнози на 15 жовтня передбачають можливі спалахи середнього рівня — класу M, ймовірність яких оцінюється у 50%. Можливість виникнення більш потужних спалахів класу X становить близько 10%. Зараз на сонячному диску спостерігається 46 активних сонячних плям.

Сонячні спалахи класу M належать до середніх за силою, але можуть спричинити певні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати незначні сонячні радіаційні шторми. Очікується, що геомагнітне поле у середу буде коливатися від спокійного до активного стану, а рівень сонячної активності загалом залишатиметься низьким з невеликою ймовірністю нових спалахів класу M.

Портал "Коментарі" вже писав, що сонячна активність може мати серйозніші наслідки для людського здоров’я, ніж вважалося раніше. Дослідження, проведене Національним інститутом космічних досліджень Бразилії (INPE), виявило кореляцію між періодами підвищеної сонячної активності та зростанням кількості серцевих нападів.