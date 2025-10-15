Мощный и затяжной шторм накрыл Украину: озвучены сроки и уровень опасности

Украина находится под влиянием мощной магнитной бури, которая длительное время не утихает. Об этом сообщает ресурс meteoagent, отмечая, что этот геомагнитный шторм является одним из самых сильных за последние дни.

Фото: из открытых источников

Самый высокий уровень воздействия магнитной бури был зафиксирован 12 октября — тогда ее интенсивность достигала 8 баллов. На следующий день сила бури снизилась до 6 баллов, но оставалась значительной. Уже 14 октября уровень активности снизился до 4 баллов и сохранялся на таком же показателе 15 октября. Несмотря на ожидание, что магнитная буря постепенно ослабнет, она снова набирает силу.

Согласно прогнозам, 16 октября интенсивность геомагнитного шторма повысится почти до 6 баллов, после чего 17 октября снизится до 5 баллов. Такая нестабильность в состоянии магнитного поля может оказывать влияние на самочувствие людей, а также на работу техники и систем связи.

Дополнительные данные о солнечной активности предоставляет meteoprog. За последние сутки было зафиксировано 19 вспышек на Солнце классов C и M. Прогнозы на 15 октября предполагают возможные вспышки среднего уровня – класса M, вероятность которых оценивается в 50%. Возможность возникновения более мощных вспышек класса X составляет около 10%. Сейчас на солнечном диске наблюдается 46 активных солнечных пятен.

Солнечные вспышки класса M относятся к средним по силе, но могут повлечь определенные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызвать незначительные солнечные радиационные штормы. Ожидается, что геомагнитное поле в среду будет колебаться от спокойного до активного состояния, а уровень солнечной активности будет оставаться низким с небольшой вероятностью новых вспышек класса M.

Портал "Комментарии" уже писал, что солнечная активность может иметь более серьезные последствия для человеческого здоровья, чем считалось ранее. Исследование, проведенное Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), выявило корреляцию между периодами повышенной солнечной активности и ростом сердечных приступов.