Потенційно небезпечний міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS подає сигнали – вчені зафіксували дивне випромінювання, що наближається до Землі

Астрономам уперше вдалося перехопити радіосигнал від міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS, який наближається до Землі та класифікується як потенційно небезпечний. Про це повідомляє Astronomer’s Telegram. Випромінювання зафіксували у лініях 1665 і 1667 МГц радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці: спостереження в L-діапазоні з режимом корелятора NE54M (ширина каналу 1,633 кГц) дали результат із третьої спроби – 24 жовтня – при середньоквадратичній чутливості 1,5 мДж/промінь у каналі 0,3 км/с; 20 і 28 вересня вчені фіксували лише шум.

Комета ATLAS подає сигнали – вчені вперше перехопили радіовипромінювання з міжзоряного тіла

За даними дослідників, 3I/ATLAS демонструє нетипову активність – різке зростання яскравості, зміщення випромінювання з червоної частини спектра в синю та дивну траєкторію. Частина науковців вважає об’єкт звичайною кометою, однак інші – зокрема гарвардський астрофізик Аві Леб – припускають незвичне або штучне походження й навіть називають його "троянським конем". Раніше Леб зазначав, що потенційно небезпечний 3I/ATLAS може дістатися Землі до кінця 2025 року.

