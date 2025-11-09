Потенциально опасный межзвездный объект 3I/ATLAS подает сигналы – ученые зафиксировали приближающееся к Земле странное излучение.

Астрономам впервые удалось перехватить радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который приближается к Земле и классифицируется потенциально опасным. Об этом сообщает Astronomer's Telegram. Излучения зафиксировали в линиях 1665 и 1667 МГц радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке: наблюдение в L-диапазоне с режимом коррелятора NE54M (ширина канала 1,633 кГц) дали результат с третьей попытки – 24 октября – при средней температуре. 0,3 км/с; 20 и 28 сентября учёные фиксировали только шум.

Комета ATLAS подает сигналы – ученые впервые перехватили радиоизлучение из межзвездного тела.

По данным исследователей, 3I/ATLAS демонстрирует нетипичную активность – резкий рост яркости, смещение излучения из красной части спектра в синюю и удивительную траекторию. Часть ученых считает объект обычной кометой, однако другие – в частности, гарвардский астрофизик Ави Леб – предполагают необычное или искусственное происхождение и даже называют его "троянским конем". Ранее Леб отмечал, что потенциально опасный 3I/ATLAS может добраться до Земли до конца 2025 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что к Земле приближается опасная зеленая "комета Дьявола" . На самом деле, она известна как комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks). Прозвище "Дьявольская" она получила из-за своей необычной формы, напоминающей позднее исчезнувшие демонические рога. Эту комету открыл французский астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года. Впоследствии исследователи выяснили, что она вращается вокруг Солнца примерно каждые 70 лет, а диаметр ее ядра составляет около 17 километров. Комету называют взрывоопасной из-за интенсивных выбросов материала, происходящих при ее приближении к Солнцу. Это связано с нагревом, когда давление в ядре кометы увеличивается, что приводит к взрывам азота и оксида углерода, выбрасывая наружу ледяные обломки.