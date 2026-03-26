Помилка у науці чи глобальна загроза: з чим вчені фатально прорахувалися

Фактичний рівень моря на планеті вже сьогодні суттєво перевищує показники, на які спиралися більшість кліматичних прогнозів. Про це свідчить нове міжнародне дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Море.

Вчені з’ясували, що понад 99% попередніх оцінок містять системну помилку: у середньому реальний рівень води біля узбереж на 24-27 см вищий, ніж вважалося. У деяких регіонах, особливо в країнах Глобального Півдня, ця різниця перевищує метр, а в окремих точках сягає до 7,6 метра.

Причина – використання теоретичної моделі "геоїда" як базового рівня моря. Такий підхід не враховує вплив течій, вітру та інших факторів. Автори наголошують: більш точними є дані супутникової альтиметрії та вимірювання приливних станцій. Водночас у 73% досліджень навіть не уточнювалося, яку саме модель було використано.

Наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж передбачалося. У разі підвищення рівня моря на 1 метр до кінця століття площа затоплених територій може зрости на 31-37%, а кількість людей, які змушені будуть залишити домівки, — на 48-68%, тобто до 132 мільйонів.

Найбільший удар прогнозують для країн Південно-Східної Азії, де масштаби затоплення та кількість людей у зоні ризику можуть зрости майже вдвічі порівняно з попередніми оцінками.

Дослідники також виявили, що десятки робіт, використаних у звітах кліматичних експертів, містять ті самі неточності. Це означає, що навіть найавторитетніші глобальні оцінки можуть суттєво недооцінювати реальні ризики.

