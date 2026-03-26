logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Помилка у науці чи глобальна загроза: з чим вчені фатально прорахувалися
commentss НОВИНИ Всі новини

Помилка у науці чи глобальна загроза: з чим вчені фатально прорахувалися

Дослідження в Nature показало: прогнози кліматологів можуть бути занижені, а мільйони людей - під більшою загрозою

26 березня 2026, 16:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фактичний рівень моря на планеті вже сьогодні суттєво перевищує показники, на які спиралися більшість кліматичних прогнозів. Про це свідчить нове міжнародне дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Море. Фото: з відкритих джерел

Вчені з’ясували, що понад 99% попередніх оцінок містять системну помилку: у середньому реальний рівень води біля узбереж на 24-27 см вищий, ніж вважалося. У деяких регіонах, особливо в країнах Глобального Півдня, ця різниця перевищує метр, а в окремих точках сягає до 7,6 метра.

Причина – використання теоретичної моделі "геоїда" як базового рівня моря. Такий підхід не враховує вплив течій, вітру та інших факторів. Автори наголошують: більш точними є дані супутникової альтиметрії та вимірювання приливних станцій. Водночас у 73% досліджень навіть не уточнювалося, яку саме модель було використано.

Наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж передбачалося. У разі підвищення рівня моря на 1 метр до кінця століття площа затоплених територій може зрости на 31-37%, а кількість людей, які змушені будуть залишити домівки, — на 48-68%, тобто до 132 мільйонів.

Найбільший удар прогнозують для країн Південно-Східної Азії, де масштаби затоплення та кількість людей у зоні ризику можуть зрости майже вдвічі порівняно з попередніми оцінками.

Дослідники також виявили, що десятки робіт, використаних у звітах кліматичних експертів, містять ті самі неточності. Це означає, що навіть найавторитетніші глобальні оцінки можуть суттєво недооцінювати реальні ризики.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10196-1
Теги:

Новини

Всі новини