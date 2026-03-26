Ошибка в науке или глобальная угроза: с чем ученые фатально просчитались

Фактический уровень моря на планете уже сегодня значительно превышает показатели, на которые опиралось большинство климатических прогнозов. Об этом свидетельствует новое международное исследование, опубликованное в журнале Nature.

Море. Фото: из открытых источников

Ученые выяснили, что более 99% предварительных оценок содержат системную ошибку: в среднем реальный уровень воды у побережий на 24-27 см выше, чем считалось. В некоторых регионах, особенно в странах Глобального Юга, эта разница превышает метр, а в отдельных точках достигает 7,6 метра.

Причина использования теоретической модели "геоида" как базового уровня моря. Такой подход не учитывает влияние течений, ветра и других факторов. Авторы отмечают: более точными являются данные спутниковой альтиметрии и измерения приливных станций. В то же время в 73% исследований даже не уточнялось, какая именно модель была использована.

Последствия могут быть значительно более серьезными, чем предполагалось. В случае повышения уровня моря на 1 метр до конца века площадь затопленных территорий может вырасти на 31-37%, а количество людей, вынужденных покинуть дома, — на 48-68%, то есть до 132 миллионов.

Наибольший удар прогнозируется для стран Юго-Восточной Азии, где масштабы затопления и количество людей в зоне риска могут вырасти почти вдвое по сравнению с предыдущими оценками.

Исследователи также обнаружили, что десятки работ, использованных в отчетах климатических экспертов, содержат те же неточности. Это означает, что даже самые авторитетные глобальные оценки могут существенно недооценивать реальные риски.

