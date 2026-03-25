Привид із глибин: вчені були шоковані, занурившись на 6 км під воду

На глибині близько 6 тисяч метрів дослідники зафіксували незвичайну істоту, яка виглядає як прозора стрічка, що повільно дрейфує в океанській темряві. Про відкриття повідомило видання EcoNews із посиланням на результати глибоководних експедицій.

Сіфонофор. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про сифонофора – унікальний організм, який може сягати довжини до 15 метрів. Водночас це не одна істота, а ціла колонія тисяч дрібних організмів, що функціонують як єдиний живий механізм.

Спостереження проводили дослідники Інституту океану Шмідта за допомогою дистанційно керованого робота SuBastian під час експедицій у підводних каньйонах біля узбережжя Західної Австралії. Саме завдяки таким технологіям вдалося зафіксувати життя на екстремальній глибині, де тиск у сотні разів перевищує атмосферний.

Відео загадкової істоти вже активно поширюється у медіа різних країн. Морські біологи описують її як "вільну нитку в темряві", яка повільно рухається, закручуючись у воді та випромінюючи слабке світіння.

Сифонофори належать до хижаків і є родичами медуз і коралів. Вони складаються з окремих частин – зооїдів, які мають однакову ДНК, але виконують різні функції: одні відповідають за рух, інші – за полювання або розмноження.

За даними дослідників, у світі налічується близько 175 видів сифонофорів, проте значна частина глибоководних організмів досі залишається невивченою.

Вчені також пояснюють, чому ці істоти можуть досягати таких розмірів: у товщі води вони фактично "не відчувають" гравітації, що дозволяє колонії зростати без обмежень.

Окрім наукової сенсації, такі організми відіграють важливу роль для планети – вони сприяють перенесенню вуглецю у глибини океану, допомагаючи стримувати кліматичні зміни.

Відкриття вкотре підтверджує: океанські глибини залишаються одним із найменш досліджених і водночас найбільш загадкових середовищ на Землі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перевершить у ціні золото: вчені заявили про створення нового виду алюмінію.



