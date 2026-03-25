logo_ukra

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Привид із глибин: вчені були шоковані, занурившись на 6 км під воду
НОВИНИ

Привид із глибин: вчені були шоковані, занурившись на 6 км під воду

Вчені зафіксували гігантського сифонофора, який світиться у темряві та змінює уявлення про життя в океані

25 березня 2026, 16:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На глибині близько 6 тисяч метрів дослідники зафіксували незвичайну істоту, яка виглядає як прозора стрічка, що повільно дрейфує в океанській темряві. Про відкриття повідомило видання EcoNews із посиланням на результати глибоководних експедицій.

Сіфонофор. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про сифонофора – унікальний організм, який може сягати довжини до 15 метрів. Водночас це не одна істота, а ціла колонія тисяч дрібних організмів, що функціонують як єдиний живий механізм.

Спостереження проводили дослідники Інституту океану Шмідта за допомогою дистанційно керованого робота SuBastian під час експедицій у підводних каньйонах біля узбережжя Західної Австралії. Саме завдяки таким технологіям вдалося зафіксувати життя на екстремальній глибині, де тиск у сотні разів перевищує атмосферний.

Відео загадкової істоти вже активно поширюється у медіа різних країн. Морські біологи описують її як "вільну нитку в темряві", яка повільно рухається, закручуючись у воді та випромінюючи слабке світіння.

Сифонофори належать до хижаків і є родичами медуз і коралів. Вони складаються з окремих частин – зооїдів, які мають однакову ДНК, але виконують різні функції: одні відповідають за рух, інші – за полювання або розмноження.

За даними дослідників, у світі налічується близько 175 видів сифонофорів, проте значна частина глибоководних організмів досі залишається невивченою.

Вчені також пояснюють, чому ці істоти можуть досягати таких розмірів: у товщі води вони фактично "не відчувають" гравітації, що дозволяє колонії зростати без обмежень.

Окрім наукової сенсації, такі організми відіграють важливу роль для планети – вони сприяють перенесенню вуглецю у глибини океану, допомагаючи стримувати кліматичні зміни.

Відкриття вкотре підтверджує: океанські глибини залишаються одним із найменш досліджених і водночас найбільш загадкових середовищ на Землі.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ecoticias.com/en/at-a-depth-of-6000-meters-in-australia-a-15-meter-long-organism-has-been-discovered-and-scientists-admit-that-they-have-rarely-seen-anything-like-it/29502/
Теги:

Новини

Всі новини