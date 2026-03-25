Призрак из глубин: ученые были в шоке, окунувшись на 6 км под воду

На глубине около 6 тысяч метров исследователи зафиксировали необычное существо, которое выглядит как прозрачная медленно дрейфующая в океанской тьме лента. Об открытии сообщило издание EcoNews со ссылкой на результаты глубоководных экспедиций.

Сифонофор. Фото: из открытых источников

Речь идет о сифонофоре – уникальном организме, который может достигать длины до 15 метров. В то же время, это не одно существо, а целая колония тысяч мелких организмов, функционирующих как единственный живой механизм.

Наблюдение проводили исследователи Института океана Шмидта с помощью дистанционно управляемого робота SuBastian во время экспедиций в подводных каньонах у побережья Западной Австралии. Именно благодаря таким технологиям удалось зафиксировать жизнь на экстремальной глубине, где давление в сотни раз превышает атмосферное.

Видео загадочного существа уже активно распространяется в медиа разных стран. Морские биологи описывают ее как "медленно движущуюся свободную нить в темноте", закручиваясь в воде и излучая слабое свечение.

Сифонофоры принадлежат к хищникам и являются родственниками медуз и кораллов. Они состоят из отдельных частей – зооидов, которые имеют одинаковую ДНК, но выполняют разные функции: одни отвечают за движение, другие – за охоту или размножение.

По данным исследователей, в мире насчитывается около 175 видов сифонофоров, однако значительная часть глубоководных организмов до сих пор остается неизученной.

Ученые также объясняют, почему эти существа могут достигать таких размеров: в толще воды они фактически не чувствуют гравитации, что позволяет колонии расти без ограничений.

Кроме научной сенсации, такие организмы играют важную роль для планеты – они способствуют перенесению углерода в глубины океана, помогая сдерживать климатические изменения.

Открытие еще раз подтверждает: океанские глубины остаются одной из наименее исследованных и одновременно самых загадочных сред на Земле.

Читайте на портале "Комментарии" — превзойдет в цене золото: ученые заявили о создании нового вида алюминия.



