Перевершить у ціні золото: вчені заявили про створення нового виду алюмінію

Вчені заявили про прорив у хімії: створено новий тип алюмінію, який здатен замінити дорогі метали платинової групи у ключових реакціях. Про це повідомляє Popular Mechanics із посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Communications.

Йдеться про унікальну форму алюмінію, що складається з трьох атомів, з’єднаних у трикутну структуру. Така конфігурація забезпечує надзвичайно високу реакційну здатність. За словами дослідників, новий матеріал здатен ефективно розщеплювати двоатомний водень і сприяти утворенню етилену – процесів, які є критично важливими для сучасної хімічної промисловості.

Особливістю відкриття є те, що цей алюміній може не лише конкурувати, а й перевершувати традиційні перехідні метали за ефективністю каталізу. При цьому він зберігає свої властивості навіть у різних розчинах, що відкриває широкі можливості для його практичного застосування.

Науковці нагадують, що метали платинової групи, зокрема платина та паладій, широко використовуються як каталізатори, але їх видобуток є складним і дорогим. Натомість алюміній у тисячі разів дешевший, що робить нову розробку потенційно революційною з економічної точки зору.

Цікаво, що ще наприкінці XIX століття алюміній вважався розкішшю і коштував майже як срібло. Однак із розвитком технологій його ціна різко впала. Тепер же він може знову повернути собі статус стратегічного матеріалу.

Очікується, що новий тип алюмінію відіграє важливу роль у розвитку водневої енергетики, де ефективне розщеплення водню є ключовим процесом для отримання чистої енергії.

