Превзойдет в цене золото: ученые заявили о создании нового вида алюминия

Ученые заявили о прорыве в химии: создан новый тип алюминия, который способен заменить дорогостоящие металлы платиновой группы в ключевых реакциях. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications.

Речь идет об уникальной форме алюминия, состоящем из трех атомов, соединенных в треугольную структуру. Такая конфигурация обеспечивает очень высокую реакционную способность. По словам исследователей, новый материал способен эффективно расщеплять двухатомный водород и способствовать образованию этилена – процессов, которые критически важны для современной химической промышленности.

Особенностью открытия является то, что алюминий может не только конкурировать, но и превосходить традиционные переходные металлы по эффективности катализа. При этом он сохраняет свои свойства даже в различных растворах, что открывает широкие возможности его практического применения.

Ученые напоминают, что металлы платиновой группы, в частности платина и палладий, широко используются как катализаторы, но их добыча сложна и дорога. Алюминий в тысячи раз дешевле, что делает новую разработку потенциально революционной с экономической точки зрения.

Интересно, что еще в конце XIX века алюминий считался роскошью и стоил почти как серебро. Однако с развитием технологий его цена резко упала. Теперь же он может снова вернуть себе статус стратегического материала.

Ожидается, что новый тип алюминия играет немаловажную роль в развитии водородной энергетики, где эффективное расщепление водорода является ключевым процессом получения чистой энергии.

