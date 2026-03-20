Комарі замість лікарів: вчені пропонують вакцинувати тварин через укуси

Китайські науковці запропонували революційний підхід до боротьби з небезпечними вірусами – використовувати комарів як "носіїв" вакцини для імунізації кажанів. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дослідження, опубліковане в Science Advances.

Йдеться про створення вакцини проти сказу та вірусу Ніпах, яка може передаватися кажанам через укуси комарів або під час їх поїдання. У лабораторних умовах тварини, що контактували з такими комахами, виробили антитіла і змогли пережити зараження.

Дослідники пояснюють, що кажани є природними носіями багатьох небезпечних вірусів, включно з Ебола та коронавірусами. Саме тому імунізація цих тварин може суттєво знизити ризик передачі інфекцій людям.

Вакцину створили на основі ослабленого вірусу Vesicular stomatitis virus – подібну технологію вже використовують у препаратах проти Еболи, зокрема розроблених компанією Merck.

У ході експерименту комарів виду Aedes aegypti заражали вакциною через кров, після чого вона накопичувалась у їхній слині. Паралельно вчені тестували альтернативу – спеціальні поїлки з вакцинованим розчином, які також показали ефективність.

Водночас експерти застерігають: реалізація ідеї у природі може бути складною. Випуск таких комарів потребує серйозних екологічних і регуляторних дозволів, а імунна система кажанів досі недостатньо вивчена.

Вірусолог Едвард Холмс наголошує, що головна проблема – не самі тварини, а втручання людини у їхні середовища існування. Саме це, за його словами, підвищує ризик нових пандемій.

Попри суперечки, дослідження відкриває новий напрям у профілактиці хвороб – боротьбу з вірусами ще на рівні їх природних носіїв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вчені знайшли печеру, де мешкає найсмертоносніший для людини вірус.



