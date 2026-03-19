Вчені знайшли печеру, де мешкає найсмертоносніший для людини вірус

Печера Кітум у Кенії, відома як одна з так званих "слонових печер", водночас є унікальним природним об’єктом і потенційно смертельно небезпечним місцем для людини. Про це пише Discover Wildlife.

Свою назву печера отримала через слонів, які регулярно приходять сюди, щоб добувати сіль. Тварини буквально видовбують стіни бивнями, а потім поїдають мінерали. Інколи в печеру заходять цілі сімейні групи слонів, перетворюючи її на своєрідне природне "родовище".

Втім, окрім слонів, у Кітумі мешкають десятки тисяч кажанів. Вони вкривають стіни й стелю печери, яка простягається більш ніж на 200 метрів у глиб гори. Підлога вкрита товстим шаром гуано, що створює агресивне середовище.

Найбільшу небезпеку становлять віруси, які переносять ці тварини. Саме тут у 1980-х роках двоє відвідувачів заразилися Хворобою Марбурга і померли. Інфекція не шкодить кажанам, але для людей є вкрай небезпечною. Вона викликає внутрішні кровотечі, а рівень смертності може сягати 88%.

Наразі ефективної вакцини або специфічного лікування не існує. Фахівці наголошують: попри унікальність печери, відвідування Кітуму пов’язане з серйозними ризиками.

Водночас слони, які регулярно відвідують печеру, мають природний імунітет до вірусу і залишаються повноправними "господарями" цього небезпечного, але вражаючого природного об’єкта.

