Ученые нашли пещеру, где обитает самый смертоносный для человека вирус

Пещера Китум в Кении, известная как одна из так называемых "слоновых пещер", является уникальным природным объектом и потенциально смертельно опасным местом для человека. Об этом пишет Discover Wildlife.

Свое название пещера получила через слонов, регулярно приходящих сюда, чтобы добывать соль. Животные буквально выдалбливают стены бивнями, а затем поедают минералы. Иногда в пещеру заходят целые семейные группы слонов, превращая ее в своеобразное природное месторождение.

Впрочем, кроме слонов, в Китуме живут десятки тысяч летучих мышей. Они покрывают стены и потолок пещеры, простирающейся более чем на 200 метров в глубь горы. Пол покрыт толстым слоем гуано, что создает агрессивную среду.

Наибольшую опасность представляют вирусы, переносящие эти животные. Именно здесь в 1980-х годах двое посетителей заразились болезнью Марбурга и умерли. Инфекция не вредит летучим мышам, но для людей крайне опасна. Она вызывает внутренние кровотечения, а уровень смертности может достигать 88%.

Пока эффективной вакцины или специфического лечения не существует. Специалисты отмечают: несмотря на уникальность пещеры, посещение Китума связано с серьезными рисками.

В то же время слоны, регулярно посещающие пещеру, имеют естественный иммунитет к вирусу и остаются полноправными "хозяевами" этого опасного, но поразительного природного объекта.

