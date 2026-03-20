logo

BTC/USD

69884

ETH/USD

2127.48

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Комары вместо врачей: ученые предлагают вакцинировать животных из-за укусов
commentss НОВОСТИ Все новости

Комары вместо врачей: ученые предлагают вакцинировать животных из-за укусов

Новая технология может остановить смертельные вирусы еще до перехода к людям, но риски остаются

20 марта 2026, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайские ученые предложили революционный подход к борьбе с опасными вирусами – использовать комаров в качестве "носителей" вакцины для иммунизации летучих мышей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в Science Advances.

Комары вместо врачей: ученые предлагают вакцинировать животных из-за укусов

Комар. Фото: из открытых источников

Речь идет о создании вакцины против бешенства и вируса Нипах, которая может передаваться летучим мышам через укусы комаров или во время их поедания. В лабораторных условиях животные, контактировавшие с такими насекомыми, выработали антитела и смогли пережить заражение.

Исследователи объясняют, что летучие мыши являются естественными носителями многих опасных вирусов, включая Эбола и коронавирусы. Поэтому иммунизация этих животных может существенно снизить риск передачи инфекций людям.

Вакцину создали на основе ослабленного вируса Vesicular stomatitis virus – подобная технология уже используется в препаратах против Эболы, в частности разработанных компанией Merck.

В ходе эксперимента комаров вида Aedes aegypti заражали вакциной через кровь, после чего она накапливалась в их слюне. Параллельно ученые тестировали альтернативу – специальные поилки с вакцинированным раствором, которые тоже показали эффективность.

В то же время, эксперты предостерегают: реализация идеи в природе может быть сложной. Выпуск таких комаров требует серьезных экологических и регуляторных разрешений, а иммунная система летучих мышей до сих пор недостаточно изучена.

Вирусолог Эдвард Холмс отмечает, что главная проблема – не сами животные, а вмешательство человека в их среду обитания. Именно это, по его словам, увеличивает риск новых пандемий.

Несмотря на споры, исследование открывает новое направление в профилактике болезней – борьбу с вирусами на уровне их природных носителей.

ученые обнаружили пещеру, где обитает самый смертоносный для человека вирус.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/scientists-design-mosquitoes-that-can-spread-rabies-vaccine/
Теги:

Новости

Все новости