Комары вместо врачей: ученые предлагают вакцинировать животных из-за укусов

Китайские ученые предложили революционный подход к борьбе с опасными вирусами – использовать комаров в качестве "носителей" вакцины для иммунизации летучих мышей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в Science Advances.

Речь идет о создании вакцины против бешенства и вируса Нипах, которая может передаваться летучим мышам через укусы комаров или во время их поедания. В лабораторных условиях животные, контактировавшие с такими насекомыми, выработали антитела и смогли пережить заражение.

Исследователи объясняют, что летучие мыши являются естественными носителями многих опасных вирусов, включая Эбола и коронавирусы. Поэтому иммунизация этих животных может существенно снизить риск передачи инфекций людям.

Вакцину создали на основе ослабленного вируса Vesicular stomatitis virus – подобная технология уже используется в препаратах против Эболы, в частности разработанных компанией Merck.

В ходе эксперимента комаров вида Aedes aegypti заражали вакциной через кровь, после чего она накапливалась в их слюне. Параллельно ученые тестировали альтернативу – специальные поилки с вакцинированным раствором, которые тоже показали эффективность.

В то же время, эксперты предостерегают: реализация идеи в природе может быть сложной. Выпуск таких комаров требует серьезных экологических и регуляторных разрешений, а иммунная система летучих мышей до сих пор недостаточно изучена.

Вирусолог Эдвард Холмс отмечает, что главная проблема – не сами животные, а вмешательство человека в их среду обитания. Именно это, по его словам, увеличивает риск новых пандемий.

Несмотря на споры, исследование открывает новое направление в профилактике болезней – борьбу с вирусами на уровне их природных носителей.

