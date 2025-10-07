logo_ukra

BTC/USD

124517

ETH/USD

4710.85

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Під час оголошення лауреатів Нобелівської премії стався конфуз: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Під час оголошення лауреатів Нобелівської премії стався конфуз: деталі

Переможець Нобелівської премії з медицини Фред Рамсделл подумав, що на нього напав ведмідь, коли дізнався про перемогу.

7 жовтня 2025, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з медицини не обійшлося без курйозу. Американський імунолог Фред Рамсделл, один із трьох переможців 2025 року, дізнався про своє визнання лише наступного дня і перелякався через ведмедя грізлі.

Під час оголошення лауреатів Нобелівської премії стався конфуз: деталі

Фред Рамсделл. Фото з відкритих джерел

6 жовтня Нобелівський комітет оголосив про присудження Нобелівської премії з медицини трьом вченим. Однак, як розповів генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн, під час оголошення результатів журі змогло зв’язатися лише з японським співлауреатом Шимоном Сакагучі. Спроби додзвонитися до двох американських учених Фреда Рамсделла та Мері Брунков виявилися безуспішними.

Як виявилося, Рамсделл разом із дружиною ночували у наметі в горах, далеко від цивілізації. Коли вони поверталися до готелю, жінка ненадовго ввімкнула телефон і побачила повідомлення про присудження чоловіку Нобелівської премії та закричала. Цей момент налякав Рамсделла, який подумав про напад ведмедя.

"Вони все ще були в дикій природі, де водяться ведмеді грізлі, тому він дуже злякався, коли дружина закричала. На щастя, це була не небезпека, а добра новина про Нобелівську премію", — розповів Перлманн про курйозний випадок.

За що присудили Нобелівську премію

Нобелівський комітет відзначив трьох учених: Шимона Сакагучі (Японія), Мері Брунков (США) та Фреда Рамсделла (США) за дослідження, які пояснили, як імунна система захищає організм від самознищення.

Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини. Це особливий тип клітин, що запобігають аутоімунним реакціям, коли імунна система атакує власні тканини. Брунков і Рамсделл виявили ген Foxp3, який керує роботою цих клітин. Їхні відкриття допомогли зрозуміти механізми імунної толерантності та відкрили нові напрямки у лікуванні аутоімунних захворювань і раку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про головних кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що Ілона Маска номінували на Нобелівську премію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини