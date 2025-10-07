Під час оголошення лауреатів Нобелівської премії стався конфуз: деталі

Оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з медицини не обійшлося без курйозу. Американський імунолог Фред Рамсделл, один із трьох переможців 2025 року, дізнався про своє визнання лише наступного дня і перелякався через ведмедя грізлі.

Фред Рамсделл. Фото з відкритих джерел

6 жовтня Нобелівський комітет оголосив про присудження Нобелівської премії з медицини трьом вченим. Однак, як розповів генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн, під час оголошення результатів журі змогло зв’язатися лише з японським співлауреатом Шимоном Сакагучі. Спроби додзвонитися до двох американських учених Фреда Рамсделла та Мері Брунков виявилися безуспішними.

Як виявилося, Рамсделл разом із дружиною ночували у наметі в горах, далеко від цивілізації. Коли вони поверталися до готелю, жінка ненадовго ввімкнула телефон і побачила повідомлення про присудження чоловіку Нобелівської премії та закричала. Цей момент налякав Рамсделла, який подумав про напад ведмедя.

"Вони все ще були в дикій природі, де водяться ведмеді грізлі, тому він дуже злякався, коли дружина закричала. На щастя, це була не небезпека, а добра новина про Нобелівську премію", — розповів Перлманн про курйозний випадок.

За що присудили Нобелівську премію

Нобелівський комітет відзначив трьох учених: Шимона Сакагучі (Японія), Мері Брунков (США) та Фреда Рамсделла (США) за дослідження, які пояснили, як імунна система захищає організм від самознищення.

Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини. Це особливий тип клітин, що запобігають аутоімунним реакціям, коли імунна система атакує власні тканини. Брунков і Рамсделл виявили ген Foxp3, який керує роботою цих клітин. Їхні відкриття допомогли зрозуміти механізми імунної толерантності та відкрили нові напрямки у лікуванні аутоімунних захворювань і раку.

