Нобелівська премія миру 2025: названі головні фаворити

10 жовтня 2025 року світ дізнається ім’я нового лауреата Нобелівської премії миру. Цього року за престижну нагороду змагаються 338 кандидатів, у списку 244 особи та 94 організації. Серед претендентів президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, а також гуманітарні організації "Кімнати екстреного реагування Судану" та "Лікарі без кордонів".

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025 року. Фото з відкритих джерел

Прогнози Oddspedia

За даними аналітичної платформи Oddspedia, фаворитом у 2025 році на Нобелівську премію миру став Дональд Трамп. Його шанси на перемогу оцінюють у 33%, що на 8% більше, ніж у вересні.

Друге місце посідають "Кімнати екстреного реагування Судану" (ERRs) із результатом 28,7%. ERRs допомогли понад 11,5 мільйона людей, забезпечуючи евакуацію, воду та медикаменти у зонах бойових дій. На третій позиції Юлія Навальна з показником 20%, тоді як ще місяць тому її шанси перевищували 28%.

Президент України Володимир Зеленський посідає шосте місце з імовірністю 5,9%.

Хто виграє Нобелівську премію миру 2025 за прогнозом Oddspedia:

- Дональд Трамп – 33%

- Кімнати екстреного реагування Судану – 28,7%

- Юлія Навальна – 20%

- БАПОР (UNRWA) – 14,3%

- Лікарі без кордонів – 7,7%

- Володимир Зеленський – 5,9%

- Грета Тунберг – 3,85%

- Міжнародний кримінальний суд – 3,85%

- ЮНЕСКО – 3,85

- Сер Девід Аттенборо – 2,95%

Прогнози Polymarket

Аналітична платформа Polymarket пропонує дещо іншу картину. На її думку, головним претендентом на Нобелівську премію миру є "Кімнати екстреного реагування Судану" з результатом 28%.

На другому місці опинилася Юлія Навальна — 10%, а трійку лідерів замикає БАПОР — 8%. Цікаво, що шанс Дональда Трампа тут оцінюється лише у 4%, а Володимира Зеленського в 1%.

Хто виграє Нобелівську премію миру 2025 за прогнозом Polymarket:

- Кімнати екстреного реагування Судану – 28%

- Юлія Навальна – 10%

- БАПОР – 8%

- Лікарі без кордонів – 7%

- Дональд Трамп – 4%

- Грета Тунберг – 3%

- Володимир Зеленський – 1%

Загалом користувачі Polymarket вже зробили ставок на суму понад 7,7 млн доларів, із яких понад 5 млн припадає саме на Дональда Трампа.

Як обирають лауреата

Номінації на Нобелівську премію миру приймають до лютого кожного року. У березні Норвезький Нобелівський комітет формує короткий список кандидатів, а остаточне рішення ухвалюють восени. Ім’я лауреата традиційно оголошують 10 жовтня, а церемонія нагородження Нобелівської премії проходить 10 грудня в Осло.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що PRIO оприлюднив список головних кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що Трамп заявив про образу, якщо він не отримає премію миру цього року.