Нобелевская премия мира 2025 года: названы главные фавориты

10 октября 2025 года мир узнает имя нового лауреата Нобелевской премии мира. В этом году за престижную награду соревнуются 338 кандидатов, в списке 244 человека и 94 организации. Среди претендентов президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также гуманитарные организации "Комнаты экстренного реагирования Судана" и "Врачи без границ".
Кто получит Нобелевскую премию мира в 2025 году. Фото из открытых источников
По данным аналитической платформы Oddspedia, фаворитом в 2025 году на Нобелевскую премию мира стал Дональд Трамп. Его шансы на победу оценивают в 33%, что на 8% больше, чем в сентябре.
Второе место занимают "Комнаты экстренного реагирования Судана" (ERRs) с результатом 28,7%. ERRs помогли более 11,5 миллиона человек, обеспечивая эвакуацию, воду и медикаменты в зонах боевых действий. На третьей позиции Юлия Навальная с показателем 20%, в то время как еще месяц назад ее шансы превышали 28%.
Президент Украины Владимир Зеленский занимает шестое место с вероятностью 5,9%.
Кто выиграет Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Oddspedia:
Аналитическая платформа Polymarket предлагает несколько иную картину. По ее мнению, главным претендентом на Нобелевскую премию мира являются "Комнаты экстренного реагирования Судана" с результатом 28%.
На втором месте оказалась Юлия Навальная – 10%, а тройку лидеров замыкает БАПОР – 8%. Интересно, что шанс Дональда Трампа оценивается здесь лишь в 4%, а Владимира Зеленского в 1%.
Кто выиграет Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Polymarket:
В общей сложности пользователи Polymarket уже сделали ставок на сумму более 7,7 млн долларов, из которых более 5 млн приходится именно на Дональда Трампа.
Номинации на Нобелевскую премию мира принимают до февраля каждый год. В марте Норвежский Нобелевский комитет формирует краткий список кандидатов, а окончательное решение принимается осенью. Имя лауреата традиционно объявляют 10 октября, а церемония награждения Нобелевской премии проходит 10 декабря в Осло.
