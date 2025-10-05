Нобелевская премия мира 2025 года: названы главные фавориты

10 октября 2025 года мир узнает имя нового лауреата Нобелевской премии мира. В этом году за престижную награду соревнуются 338 кандидатов, в списке 244 человека и 94 организации. Среди претендентов президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также гуманитарные организации "Комнаты экстренного реагирования Судана" и "Врачи без границ".

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2025 году. Фото из открытых источников

Прогнозы Oddspedia

По данным аналитической платформы Oddspedia, фаворитом в 2025 году на Нобелевскую премию мира стал Дональд Трамп. Его шансы на победу оценивают в 33%, что на 8% больше, чем в сентябре.

Второе место занимают "Комнаты экстренного реагирования Судана" (ERRs) с результатом 28,7%. ERRs помогли более 11,5 миллиона человек, обеспечивая эвакуацию, воду и медикаменты в зонах боевых действий. На третьей позиции Юлия Навальная с показателем 20%, в то время как еще месяц назад ее шансы превышали 28%.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает шестое место с вероятностью 5,9%.

Кто выиграет Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Oddspedia:

— Дональд Трамп – 33%

— Комнаты экстренного реагирования Судана – 28,7%

— Юлия Навальная – 20%

— БОПОР (UNRWA) – 14,3%

— Врачи без границ – 7,7%

— Владимир Зеленский – 5,9%

— Грета Тунберг – 3,85%

— Международный уголовный суд – 3,85%

— ЮНЕСКО – 3,85

— Сэр Дэвид Аттенборо – 2,95%

Прогнозы Polymarket

Аналитическая платформа Polymarket предлагает несколько иную картину. По ее мнению, главным претендентом на Нобелевскую премию мира являются "Комнаты экстренного реагирования Судана" с результатом 28%.

На втором месте оказалась Юлия Навальная – 10%, а тройку лидеров замыкает БАПОР – 8%. Интересно, что шанс Дональда Трампа оценивается здесь лишь в 4%, а Владимира Зеленского в 1%.

Кто выиграет Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Polymarket:

— Комнаты экстренного реагирования Судана – 28%

— Юлия Навальная – 10%

— БОПОР – 8%

— Врачи без границ – 7%

— Дональд Трамп – 4%

— Грета Тунберг – 3%

— Владимир Зеленский – 1%

В общей сложности пользователи Polymarket уже сделали ставок на сумму более 7,7 млн долларов, из которых более 5 млн приходится именно на Дональда Трампа.

Как выбирают лауреата

Номинации на Нобелевскую премию мира принимают до февраля каждый год. В марте Норвежский Нобелевский комитет формирует краткий список кандидатов, а окончательное решение принимается осенью. Имя лауреата традиционно объявляют 10 октября, а церемония награждения Нобелевской премии проходит 10 декабря в Осло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что PRIO обнародовал список главных кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил об оскорблении, если он не получит премию мира в этом году.