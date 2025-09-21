Нобелівська премія миру 2025: оголошено головних фаворитів

Норвезький інститут дослідження проблем миру (PRIO) оприлюднив список організацій, які, на думку його експертів, мають найбільші шанси отримати Нобелівську премію миру 2025 року. Цього року серед 338 номінантів представлено 244 людини та 94 організації, але серед фаворитів PRIO немає президента США Дональда Трампа, як багато хто прогнозував.

Нобелівська премія миру 2025. Фото з відкритих джерел

Кандидати на Нобелівську премію миру 2025

Комітет захисту журналістів (CPJ)

2024 рік став найсмертоноснішим для журналістів за сучасну історію. Загинули 124 представники ЗМІ, більшість із них під час війни між Ізраїлем та Газою, а також на війні в Україні, Судані, М’янмі та Афганістані. CPJ, який документує напади на журналістів та допомагає їм у кризових ситуаціях, може стати символом захисту свободи слова та демократії.

Кімнати екстреного реагування Судану

Після початку конфлікту 2023 року в Судані понад 13 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Волонтерські ініціативи створили кухні, надали медичну допомогу та підтримали евакуацію цивільних. Попри обмежені ресурси та небезпеку, вони стали основою гуманітарної підтримки в країні.

Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та Центр Картера

В умовах тиску на демократію в усьому світі ці організації забезпечують чесні вибори та підтримку демократичних інститутів. ОБСЄ спостерігає за виборами у 57 країнах, а Центр Картера, який заснований лауреатом Нобеля Джиммі Картером, організував місії у понад 40 країнах.

Міжнародна жіноча ліга за мир і свободу (WILPF)

Заснована ще у 1915 році, організація стоїть на захисті жіночого миротворчого руху. Вона відіграла ключову роль у створенні ООН та просуванні Резолюції Радбезу 1325 про жінок, мир і безпеку. У рік її 25-річчя нагородження WILPF могло б стати сигналом про важливість участі жінок у миротворчості.

Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд

МС ООН і МКС посилюють роль міжнародного права у запобіганні конфліктам і покаранні за воєнні злочини. Серед нещодавніх рішень наказ Ізраїлю запобігти геноциду в Газі та вимога до Росії зупинити війну проти України. Присудження Нобелівської премії цим інституціям підкреслило б значення справедливості та міжнародної відповідальності.

PRIO щороку публікує власний список фаворитів, однак Нобелівський комітет не зобов’язаний ним керуватися. Офіційного лауреата оголосять 10 жовтня в Осло.

