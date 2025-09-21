Нобелевская премия мира 2025: объявлены главные фавориты

Норвежский институт исследования проблем мира (PRIO) обнародовал список организаций, по мнению его экспертов, имеющих наибольшие шансы получить Нобелевскую премию мира 2025 года. В этом году среди 338 номинантов представлено 244 человека и 94 организации, но среди фаворитов PRIO нет президента США Дональда Трампа, как многие прогнозировали.

Кандидаты на Нобелевскую премию мира 2025

Комитет защиты журналистов (CPJ)

2024 год стал самым смертоносным для журналистов за современную историю. Погибли 124 представителя СМИ, большинство из них во время войны между Израилем и Газой, а также на войне в Украине, Судане, Мьянме и Афганистане. CPJ, который документирует нападения на журналистов и помогает им в кризисных ситуациях, может стать символом защиты свободы слова и демократии.

Комнаты экстренного реагирования Судана

После начала конфликта 2023 года в Судане более 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Волонтерские инициативы создали кухни, оказали медицинскую помощь и поддержали эвакуацию гражданских. Несмотря на ограниченные ресурсы и угрозы, они стали основой гуманитарной поддержки в стране.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр Картера

В условиях давления на демократию по всему миру эти организации обеспечивают честные выборы и поддержку демократических институтов. ОБСЕ наблюдает за выборами в 57 странах, а Центр Картера, основанный лауреатом Нобеля Джимми Картером, организовал миссии более чем в 40 странах.

Международная женская лига за мир и свободу (WILPF)

Основанная еще в 1915 году, организация стоит на защите женского миротворческого движения. Она сыграла ключевую роль в создании ООН и продвижении Резолюции Совбеза 1325 о женщинах, мире и безопасности. В год ее 25-летия награждение WILPF могло бы стать сигналом о важности участия женщин в миротворчестве.

Международный суд ООН и Международный уголовный суд

МС ООН и МУС усиливают роль международного права в предотвращении конфликтов и наказании за военные преступления. Среди недавних решений приказ Израилю предотвратить геноцид в Газе и требование к России остановить войну против Украины. Присуждение Нобелевской премии этим институтам подчеркнуло бы значение справедливости и международной ответственности.

PRIO ежегодно публикует свой список фаворитов, однако Нобелевский комитет не обязан им руководствоваться. Официальный лауреат будет оглашен 10 октября в Осло.

