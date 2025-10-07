Во время оглашения лауреатов Нобелевской премии произошел конфуз: детали

Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине не обошлось без курьеза. Американский иммунолог Фред Рамсделл, один из трех победителей 2025 года, узнал о свое признании только на следующий день и испугался из-за медведя гризли.

Фред Рамсделл. Фото из открытых источников

6 октября Нобелевский комитет объявил о присуждении Нобелевской премии по медицине трем ученым. Однако, как рассказал генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн, во время оглашения результатов жюри смогло связаться только с японским солауреатом Шимоном Сакагучи. Попытки дозвониться двум американским ученым Фреду Рамсделлу и Мэри Брунков оказались безуспешными.

Как оказалось, Рамсделл вместе с женой ночевали в палатке в горах, вдали от цивилизации. Когда они возвращались в гостиницу, женщина ненадолго включила телефон и увидела сообщение о присуждении мужу Нобелевской премии и закричала. Этот момент испугал Рамсделла, подумавшего о нападении медведя.

"Они все еще были в дикой природе, где водятся медведи гризли, поэтому он очень испугался, когда жена закричала. К счастью, это была не опасность, а хорошая новость о Нобелевской премии", — рассказал Перлманн о курьезном случае.

За что присудили Нобелевскую премию

Нобелевский комитет отметил трех ученых: Шимона Сакагучи (Япония), Мэри Брунков (США) и Фреда Рамсделла (США) за исследования, объяснившие, как иммунная система защищает организм от самоуничтожения.

Сакагучи открыл регуляторные Т-клетки. Это особый тип клеток, предотвращающих аутоиммунные реакции, когда иммунная система атакует собственные ткани. Брунков и Рамсделл обнаружили ген Foxp3, управляющий работой этих клеток. Их открытия помогли понять механизмы иммунной толерантности и открыли новые направления в лечении аутоиммунных заболеваний и рака.

