Перша тварина на Землі була правшею, хоча у неї не було рук та ніг

Вчені виявили, що одна з найдавніших відомих тварин на Землі, яка жила понад 500 мільйонів років тому, вже мала домінуючу сторону тіла. Попри те, що істота не мала ані рук, ані ніг, дослідники вважають, що вона віддавала перевагу руху вправо. Відкриття може свідчити про те, що основи "праворукості" виникли задовго до появи людини.

Spriggina floundersi з Едіакарського періоду. Фото: Скотт Еванс

Як повідомляє Refractor, міжнародна команда науковців проаналізувала 76 скам'янілостей Spriggina floundersi, знайдених у Національному парку Нілпена-Едіакара в Австралії та колекції Музею Південної Австралії. Результати дослідження показали, що ці стародавні морські організми частіше здійснювали рухи саме вправо.

За словами провідного автора дослідження, куратора Американського музею природної історії Скотта Еванса, праворукість не обмежується лише використанням рук.

"Коли ми говоримо про право- чи ліворукість, більшість людей думає про те, як вони тримають олівець або б'ють по м'ячу. Але наше дослідження показує, що тварина без рук і ніг, яка жила понад 500 мільйонів років тому, могла мати власну форму праворукості", — вказує Еванс.

Spriggina floundersi жила в едіакарський період, між 635 і 538 мільйонами років тому. Це була одна з перших тварин із двобічною симетрією. Її тіло, довжиною близько 2,5 сантиметра, мало сегментовану будову та вже нагадувало сучасний поділ на голову й хвіст.

Дослідники наголошують, що виявлена перевага руху не пояснюється особливостями будови тіла. Це дозволяє припустити, що нервова система цих істот уже мала певну функціональну асиметрію, яка характерна для сучасних тварин і людини.

Палеонтолог Каліфорнійського університету Мері Дрозер зазначає, що результати роботи демонструють, наскільки давнім є походження рис, які сьогодні здаються звичними. На думку авторів дослідження, відкриття допоможе краще зрозуміти ранню еволюцію нервової системи та механізмів, які визначають поведінку живих організмів.

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