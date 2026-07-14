Первое животное на Земле было правшей, хотя у него не было рук и ног

Ученые обнаружили, что одно из самых древних известных животных на Земле, которое жило более 500 миллионов лет назад, уже имело доминирующую сторону тела. Несмотря на то, что существо не имело ни рук, ни ног, исследователи считают, что оно предпочитало движение вправо. Открытие может свидетельствовать о том, что основы "праворукости" возникли задолго до появления человека.

Spriggina floundersi из эдиакарского периода. Фото: Скотт Эванс

Как сообщает Refractor, международная команда ученых проанализировала 76 окаменелостей Spriggina floundersi, найденных в Национальном парке Нилпена-Эдиакара в Австралии и коллекции Музея Южной Австралии. Результаты исследования показали, что эти древние морские организмы чаще совершали движения вправо.

По словам ведущего автора исследования, куратора Американского музея естественной истории Скотта Эванса, праворукость не ограничивается использованием рук.

"Когда мы говорим о право- или леворукости, большинство людей думают о том, как они держат карандаш или бьют по мячу. Но наше исследование показывает, что животное без рук и ног, жившее более 500 миллионов лет назад, могло иметь собственную форму праворукости", — указывает Эванс.

Spriggina floundersi жила в эдиакарском периоде, между 635 и 538 миллионами лет назад. Это было одно из первых животных с двусторонней симметрией. Ее тело, длиной около 2,5 сантиметра, имело сегментированное строение и уже напоминало современное деление на голову и хвост.

Исследователи отмечают, что обнаруженное преимущество движения не объясняется особенностями телосложения. Это позволяет предположить, что нервная система этих существ уже имела определенную функциональную асимметрию, характерную для современных животных и человека.

Палеонтолог Калифорнийского университета Мэри Дрозер отмечает, что результаты работы демонстрируют, насколько давним происхождение черт, которые сегодня кажутся привычными. По мнению авторов исследования, открытие поможет лучше понять раннюю эволюцию нервной системы и механизмов, определяющих поведение живых организмов.

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