Патріотизм для чужих дітей: розслідування показало, де навчаються спадкоємці нардепів

Чергове розслідування BIHUS Info поставило незручне питання українським політикам та посадовцям, які регулярно закликають старшокласників і студентів залишатися в Україні, але водночас відправляють власних дітей навчатися за кордон.

Освіта за кордоном. Фото: із відкритих джерел

Журналісти проаналізували декларації, соціальні мережі та відкриті дані й з'ясували, що діти низки відомих політиків здобувають освіту у провідних навчальних закладах Європи та США. При цьому самі посадовці неодноразово виступали із заявами про необхідність зберігати людський потенціал країни та переконували молодь пов'язувати своє майбутнє саме з Україною.

Серед фігурантів розслідування опинився народний депутат Андрій Клочко, син якого навчається у Нідерландах. Народний депутат Микола Стефанчук відправив свого сина на навчання до Франції. Донька нардепа Анатолія Гунька здобуває освіту в Італії. Син народного депутата Федора Веніславського навчався у США та, за даними журналістів, нині продовжує там проживати. Ще один політик – Максим Саврасов – має сина, який завершує навчання у школі у Великій Британії.

Розслідувачі звертають увагу на очевидний дисонанс між публічною риторикою та особистими рішеннями політиків. Особливо гостро ця тема звучить на тлі дискусій про відтік молоді з України, скорочення кількості абітурієнтів у вітчизняних університетах та закликів влади повертати українців додому.

Автори матеріалу не ставлять під сумнів право батьків обирати освіту для своїх дітей. Однак наголошують: коли чиновники закликають інших жертвувати комфортом заради держави, суспільство має право знати, які стандарти вони застосовують до власних родин.

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