Патриотизм для чужих детей: расследование показало, где учатся наследники нардепов

Очередное расследование BIHUS Info поставило неудобный вопрос украинским политикам и должностным лицам, регулярно призывающим старшеклассников и студентов оставаться в Украине, но одновременно отправляющих собственных детей учиться за границу.

Образование за границей. Фото: из открытых источников

Журналисты проанализировали декларации, социальные сети и открытые данные и выяснили, что дети ряда известных политиков получают образование в ведущих учебных заведениях Европы и США. При этом сами чиновники неоднократно выступали с заявлениями о необходимости сохранять человеческий потенциал страны и убеждали молодежь увязывать свое будущее именно с Украиной.

Среди фигурантов расследования оказался народный депутат Андрей Клочко, сын которого учится в Нидерландах. Народный депутат Николай Стефанчук отправил своего сына на обучение во Францию. Дочь нардепа Анатолия Гунько получает образование в Италии. Сын народного депутата Федора Вениславского учился в США и, по данным журналистов, продолжает там проживать. Еще один политик – Максим Саврасов – имеет сына, который завершает обучение в школе в Великобритании.

Расследователи обращают внимание на очевидный диссонанс между публичной риторикой и личными решениями политиков. Особенно остро эта тема звучит на фоне дискуссий об оттоке молодежи из Украины, сокращении количества абитуриентов в отечественных университетах и призывов власти возвращать украинцев домой.

Авторы материала не подвергают сомнению право родителей выбирать образование для своих детей. Однако подчеркивают: когда чиновники призывают других жертвовать комфортом ради государства, общество имеет право знать, какие стандарты они применяют к собственным семьям.

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