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Pantone вирішив, що кольорів недостатньо: навіщо до палітри додали ще 224 відтінки

Pantone розширив систему кольорів, реагуючи на зміни у дизайні та візуальній культурі

1 жовтня 2026, 16:12
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Сергій Кречмаровський

Pantone у вересні 2026 року представив 224 нові кольори для Pantone Matching System (PMS). На перший погляд може здатися дивним, навіщо постійно розширювати палітру, у якій і без того тисячі відтінків. Однак компанія пояснює оновлення змінами у дизайні та зростанням інтересу до більш яскравих і виразних колірних рішень.

Pantone вирішив, що кольорів недостатньо: навіщо до палітри додали ще 224 відтінки

Каталог Pantone демонструє різноманіття відтінків, яке допомагає дизайнерам знаходити потрібні колірні рішення. Фото: yousafbhutta / Pixabay

PMS використовується для точного визначення та відтворення кольорів у дизайні й виробництві. В актуальних довідниках Pantone тепер доступно 2614 стандартних суцільних кольорів, зокрема 224 нові відтінки.

Від мінімалізму до яскравих відтінків

У Pantone зазначають, що суворий мінімалізм поступається місцем сміливішому самовираженню. Дизайнери дедалі частіше працюють із насиченими кольорами, виразними візерунками та максималізмом. Саме тому, за поясненням компанії, виникла потреба у ширшому виборі відтінків.

Нова колекція охоплює різні колірні напрямки. Серед них є цитрусові жовті, яскраві зелені, аква, лавандові, лаймові та містичні фіолетові відтінки. Pantone також сформував тематичні палітри, пов'язані з природою, розкішшю, дослідженням нового та емоційним сприйняттям кольору.

Навіщо знадобилися нові кольори

Розширення палітри потрібне не лише для збільшення кількості варіантів. Pantone зазначає, що під час розробки нових кольорів враховує тенденції у різних індустріях, культурні та соціальні зміни, а також потреби дизайнерів. Нові відтінки мають заповнювати прогалини в існуючій палітрі та відповідати сучасним напрямам у візуальній культурі.

Нові кольори доступні у професійних довідниках Pantone, зокрема Formula Guide, Color Bridge та Solid Chips. Їх також можна використовувати у цифрових інструментах Pantone Connect та розширенні для Adobe Creative Cloud.

Таким чином, 224 нові відтінки — це не просто поповнення каталогу. За поясненням Pantone, розширення системи має допомогти дизайнерам точніше працювати з кольором у брендингу, упакуванні, моді, інтер'єрах та інших сферах, де відтінок може бути важливою частиною візуального образу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому Pantone створив колір, присвячений менструації: історія незвичайного відтінку



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Джерело: https://www.pantone.com/articles/color-palettes/new-pantone-pms-colors-2026-color-palettes
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