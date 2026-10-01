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Pantone решил, что цветов недостаточно: зачем в палитру добавили ещё 224 оттенка

Pantone расширил цветовую систему, реагируя на изменения в дизайне и визуальной культуре

1 октября 2026, 16:12
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Сергій Кречмаровський

Pantone в сентябре 2026 года представил 224 новых цвета для Pantone Matching System (PMS). На первый взгляд может показаться странным, зачем постоянно расширять палитру, в которой и без того тысячи оттенков. Однако компания объясняет обновление изменениями в дизайне и ростом интереса к более ярким и выразительным цветовым решениям.

Pantone решил, что цветов недостаточно: зачем в палитру добавили ещё 224 оттенка

Каталог Pantone демонстрирует разнообразие оттенков, которое помогает дизайнерам находить нужные цветовые решения. Фото: yousafbhutta / Pixabay

PMS используется для точного определения и воспроизведения цвета в дизайне и производстве. В актуальных справочниках Pantone теперь доступно 2614 стандартных сплошных цветов, в том числе 224 новых оттенка.

От минимализма до ярких оттенков

В Pantone отмечают, что суровый минимализм уступает место более смелому самовыражению. Дизайнеры всё чаще работают с насыщенными цветами, выразительными узорами и максимализмом. Именно поэтому, по объяснению компании, возникла необходимость в более широком выборе оттенков.

Новая коллекция охватывает разные цветовые направления. Среди них есть цитрусовые жёлтые, яркие зелёные, водные, лавандовые, лаймовые и мистические фиолетовые оттенки. Pantone также сформировал тематические палитры, связанные с природой, роскошью, исследованием нового и эмоциональным цветовым восприятием.

Зачем понадобились новые цвета

Расширение палитры требуется не только для увеличения количества вариантов. Pantone отмечает, что при разработке новых цветов учитывает тенденции в различных индустриях, культурные и социальные изменения, а также потребности дизайнеров. Новые оттенки должны восполнять пробелы в существующей палитре и соответствовать современным направлениям в визуальной культуре.

Новые цвета доступны в профессиональных справочниках Pantone, включая Formula Guide, Color Bridge и Solid Chips. Их можно использовать в цифровых инструментах Pantone Connect и расширении для Adobe Creative Cloud.

Таким образом, 224 новых оттенка – это не просто пополнение каталога. По объяснению Pantone, расширение системы должно помочь дизайнерам точнее работать с цветом в брендинге, упаковке, моде, интерьерах и других областях, где оттенок может быть важной частью визуального образа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему Pantone создал цвет, посвящённый менструации: история необычного оттенка



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Источник: https://www.pantone.com/articles/color-palettes/new-pantone-pms-colors-2026-color-palettes
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