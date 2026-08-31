Чому Pantone створив колір, присвячений менструації: історія незвичайного відтінку

Коли говорять про Pantone, зазвичай згадують колір року, модні колекції та дизайн. Але у 2020 році компанія представила відтінок із зовсім незвичайною історією. Він отримав назву Period і був створений для того, щоб привернути увагу до теми менструації.

Кольорова палітра Pantone. Фото: Yanns / Pixabay

Новий червоний з'явився завдяки співпраці Pantone Color Institute зі шведським брендом товарів для інтимного здоров'я Intimina. Компанія запустила кампанію Seen Heard, мета якої полягала в тому, щоб зробити розмови про менструацію більш відкритими і позбутися уявлення про місячні як про щось ганебне чи заборонене.

Сам відтінок Pantone описував як енергійний та динамічний червоний, що символізує стабільні менструальні виділення. За задумом авторів, колір мав стати візуальним символом кампанії та допомагати говорити про менструацію без збентеження.

Під час створення відтінку Pantone та Intimina консультувалися з гінекологом та вивчали опубліковані медичні матеріали. Однак існує важлива деталь: Period не замислювався як точне відтворення кольору крові. Представниця Pantone пояснювала, що відтінок створювався насамперед як візуальний ідентифікатор кампанії.

Це пояснення важливе, оскільки колір менструальної крові може значно відрізнятися. Тому говорити, що Pantone "визначив справжній колір місячних", було б неправильно.

Period став частиною ширшої спроби змінити ставлення до менструації. На думку творців проєкту, звичка приховувати цю тему підтримує соціальні табу, тоді як відкрита розмова допомагає сприймати менструацію як звичайну частину життя.

Цікаво, що Pantone створив цей відтінок не заради модного тренду. Period став прикладом того, як колір може використовуватися не лише в дизайні, а й як інструмент соціальної комунікації. Замість того щоб ховати тему менструації, творці кампанії буквально дали їй власний колір.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як відомий бренд перетворив звичайний колір на ювелірну розкіш.