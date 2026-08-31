Почему Pantone создал цвет, посвящённый менструации: история необычного оттенка

Когда говорят о Pantone, обычно вспоминают цвет года, модные коллекции и дизайн. Но в 2020 году компания представила оттенок с совершенно необычной историей. Он получил название Period и был создан, чтобы привлечь внимание к теме менструации.

Цветовая палитра Pantone. Фото: Yanns / Pixabay

Новый красный появился благодаря сотрудничеству Pantone Color Institute со шведским брендом товаров для интимного здоровья Intimina. Компания запустила кампанию Seen+Heard, цель которой заключалась в том, чтобы сделать разговоры о менструации более открытыми и избавиться от представления о месячных как о чём-то постыдном или запретном.

Сам оттенок Pantone описывал как энергичный и динамичный красный, символизирующий стабильные менструальные выделения. По задумке авторов, цвет должен был стать визуальным символом кампании и помогать говорить о менструации без смущения.

При создании оттенка Pantone и Intimina консультировались с гинекологом и изучали опубликованные медицинские материалы. Однако существует важная деталь: Period не задумывался как точное воспроизведение цвета менструальной крови. Представитель Pantone объясняла, что оттенок создавался прежде всего как визуальный идентификатор кампании.

Это объяснение важно, поскольку цвет менструальной крови может значительно различаться. Поэтому говорить, что Pantone "определил настоящий цвет месячных", было бы неправильно.

Period стал частью более широкой попытки изменить отношение к менструации. По мнению создателей проекта, привычка скрывать эту тему поддерживает социальные табу, тогда как открытый разговор помогает воспринимать менструацию как обычную часть жизни.

Интересно, что Pantone создал этот оттенок не ради модного тренда. Period стал примером того, как цвет может использоваться не только в дизайне, но и как инструмент социальной коммуникации. Вместо того чтобы прятать тему менструации, создатели кампании буквально дали ей собственный цвет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как известный бренд превратил обычный цвет в ювелирную роскошь.