Новий правопис уже діє: українцям пояснили, що змінилося і де його знайти
Новий правопис уже діє: українцям пояснили, що змінилося і де його знайти

З тексту прибрали згадки про РФ, уточнили норми і додали нові розділи.

7 квітня 2026, 10:20
Проніна Анна

В Україні офіційно оновили "Український правопис" – нова редакція вже набрала чинності та стала обов’язковою для використання в усіх сферах. Документ уже доступний онлайн і може стати ключовим орієнтиром для освіти, медіа та державних установ.

Офіційну редакцію 2026 року можна відкрити онлайн – правила стали чіткішими, але не жорсткішими

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Оновлений стандарт державної мови набрав чинності 28 березня 2026 року. Його затвердила Національна комісія зі стандартів державної мови відповідним рішенням.

Де знайти нову редакцію

Повний текст правопису доступний на офіційному сайті Комісії. Документ можна переглянути онлайн безкоштовно, що значно спрощує доступ для всіх користувачів – від школярів до фахівців.

Фактично тепер актуальні мовні норми доступні кожному, і це робить їх застосування більш контрольованим і уніфікованим.

Що саме змінилося

Зміни у правописі не є революційними, але мають важливе значення для стандартизації мови.

Зокрема:

впорядковано структуру документа відповідно до сучасних норм;
– виправлено технічні помилки та неточності;
– з ілюстративних прикладів вилучено назви, пов’язані з державою-агресором і її союзниками;
– окремі правила доповнено новими прикладами;
– уточнено наголоси у деяких словах;
– скориговано формулювання без зміни самих мовних норм;
– додано новий підрозділ "Український алфавіт".

Таким чином, оновлення більше спрямоване на уточнення і систематизацію, а не на кардинальні зміни правил.

Чи обов’язково дотримуватися нових норм

У Міністерстві освіти наголошують: рішення Національної комісії є обов’язковими для виконання на всій території України.

Це означає, що оновлений правопис застосовується у державному управлінні, освіті, медіа та інших публічних сферах відповідно до закону про державну мову.

Фактично мова йде про єдиний стандарт, який має забезпечити уніфікацію мовного середовища в країні.

Як повідомляли раніше "Коментарі", протягом першого кварталу 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості скарг на порушення мовного законодавства – найбільше претензій стосуються інтернет-магазинів і сфери обслуговування.



