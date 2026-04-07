Новое правописание уже действует: украинцам объяснили, что изменилось и где его найти

В Украине официально обновили "Украинское правописание" – новая редакция уже вступила в силу и стала обязательной для использования во всех областях. Документ уже доступен в Интернете и может стать ключевым ориентиром для образования, медиа и государственных учреждений.

Официальную редакцию 2026 года можно открыть онлайн – правила стали более четкими, но не жестче

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Обновленный стандарт государственного языка вступил в силу 28 марта 2026 года. Его утвердила Национальная комиссия по стандартам государственного языка соответствующим решением.

Где найти новую редакцию

Полный текст правописания доступен на официальном сайте Комиссии. Документ можно посмотреть онлайн бесплатно, что значительно упрощает доступ для всех пользователей – от школьников до специалистов.

Фактически теперь актуальные речевые нормы доступны каждому , и это делает их применение более контролируемым и унифицированным.

Что именно изменилось

Изменения в правописании не революционны, но имеют важное значение для стандартизации языка.

В частности:

– упорядочена структура документа в соответствии с современными нормами;

– исправлены технические ошибки и неточности;

– из иллюстративных примеров изъяты названия, связанные с государством-агрессором и его союзниками;

– отдельные правила дополнены новыми примерами;

– уточнены ударения в некоторых словах;

– скорректирована формулировка без изменения самих языковых норм;

– добавлено новое подразделение "Украинский алфавит".

Таким образом, обновление больше направлено на уточнение и систематизацию , а не на кардинальные изменения правил.

Обязательно ли соблюдать новые нормы

В Министерстве образования отмечают: решения Национальной комиссии обязательны для выполнения на всей территории Украины.

Это означает, что обновленное правописание применяется в государственном управлении, образовании, медиа и других публичных сферах в соответствии с законом о государственном языке.

Фактически речь идет о едином стандарте, который должен обеспечить унификации языковой среды в стране .

Как сообщали ранее "Комментарии", в течение первого квартала 2026 года в Украине зафиксирован рост количества жалоб на нарушение языкового законодательства – больше всего претензий касаются интернет-магазинов и сферы обслуживания.