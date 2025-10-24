Не всі професії рівні: 20 найгірших спеціальностей для працевлаштування після випуску

Перш, ніж молодій людині вирушати здобувати вищу освіту, треба добре подумати. Адже не всі університетські дипломи є рівноцінними, особливо на сучасному ринку праці. Новий рейтинг нещодавно виявив 20 найгірших спеціальностей для працевлаштування після випуску. Ці результати змушують студентів переосмислити все.

Згідно з даними про зайнятість, такі галузі, як антропологія, виконавське мистецтво та філософія, продемонстрували один із найвищих рівнів безробіття. Людям, які володіють багатьма з цих спеціальностей, пропонують нижчі середні початкові зарплати.

Справа вже не лише в бажанні навчитися тієї чи іншої професії, а й у окупності інвестицій. Оскільки вартість навчання продовжує зростати, студентам доводиться порівнювати диплом мрії з гарантованою роботою та боргами.

Автори дослідження пояснили, що соціологи спілкувалися з дітьми, які мешкають як в Україні, так і за кордоном. У компанії кажуть, що ідея опитування з'явилася після перегляду американського дослідження дитячих кар'єрних мрій. З'явилося бажання провести паралель із українськими дітьми, зрозуміти, чим вони живуть і про яку спеціальність для себе мріють. Особливо в реаліях великої війни, глобальних змін та технологічного розвитку.

