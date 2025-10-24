logo_ukra

Не всі професії рівні: 20 найгірших спеціальностей для працевлаштування після випуску

Ряд спеціальностей, які раніше були потрібні, тепер виявляються мало кому цікаві

24 жовтня 2025, 14:52
Перш, ніж молодій людині вирушати здобувати вищу освіту, треба добре подумати. Адже не всі університетські дипломи є рівноцінними, особливо на сучасному ринку праці. Новий рейтинг нещодавно виявив 20 найгірших спеціальностей для працевлаштування після випуску. Ці результати змушують студентів переосмислити все.

Не всі професії рівні: 20 найгірших спеціальностей для працевлаштування після випуску

Студенти. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними про зайнятість, такі галузі, як антропологія, виконавське мистецтво та філософія, продемонстрували один із найвищих рівнів безробіття. Людям, які володіють багатьма з цих спеціальностей, пропонують нижчі середні початкові зарплати.

Справа вже не лише в бажанні навчитися тієї чи іншої професії, а й у окупності інвестицій. Оскільки вартість навчання продовжує зростати, студентам доводиться порівнювати диплом мрії з гарантованою роботою та боргами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – найбільш привабливими для українських дітей є професії в ІТ та дизайні, тоді як блогерство цікавить лише незначну частину опитаних. Про це свідчить опитування, проведене міжнародним проектом з українським корінням Ratatype, до якого було залучено 420 дітей віком від 4 до 18 років.

Автори дослідження пояснили, що соціологи спілкувалися з дітьми, які мешкають як в Україні, так і за кордоном. У компанії кажуть, що ідея опитування з'явилася після перегляду американського дослідження дитячих кар'єрних мрій. З'явилося бажання провести паралель із українськими дітьми, зрозуміти, чим вони живуть і про яку спеціальність для себе мріють. Особливо в реаліях великої війни, глобальних змін та технологічного розвитку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – все змінилося: яку професію молодь наразі вважає роботою мрії.

