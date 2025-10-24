Не все профессии равны: 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска

Прежде, чем молодому человеку отправляться получать высшее образование, нужно хорошенько подумать. Ведь не все университетские дипломы равноценны, особенно на современном рынке труда. Новый рейтинг недавно выявил 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска. Эти результаты заставляют студентов переосмыслить всё.

Согласно данным о занятости, такие области, как антропология, исполнительское искусство и философия, продемонстрировали один из самых высоких уровней безработицы. Людям, владеющими многими из этих специальностей, предлагают более низкие средние начальные зарплаты.

Дело уже не только в желании обучиться той или иной профессии, но и в окупаемости инвестиций. Поскольку стоимость обучения продолжает расти, студентам приходится сравнивать диплом мечты с гарантированной работой и долгами.

