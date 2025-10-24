logo

Не все профессии равны: 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска
Не все профессии равны: 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска

Ряд специальностей, которые раньше были востребованы, теперь оказываются мало кому интересны

24 октября 2025, 14:52
Автор:
Кравцев Сергей

Прежде, чем молодому человеку отправляться получать высшее образование, нужно хорошенько подумать. Ведь не все университетские дипломы равноценны, особенно на современном рынке труда. Новый рейтинг недавно выявил 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска. Эти результаты заставляют студентов переосмыслить всё.

Не все профессии равны: 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска

Студенты. Фото: из открытых источников

Согласно данным о занятости, такие области, как антропология, исполнительское искусство и философия, продемонстрировали один из самых высоких уровней безработицы. Людям, владеющими многими из этих специальностей, предлагают более низкие средние начальные зарплаты.

Дело уже не только в желании обучиться той или иной профессии, но и в окупаемости инвестиций. Поскольку стоимость обучения продолжает расти, студентам приходится сравнивать диплом мечты с гарантированной работой и долгами.

Читайте также на портале "Комментарии" — наиболее привлекательными для украинских детей являются профессии в ИТ и дизайне, в то время как блоггерство интересует только незначительную часть опрошенных. Об этом свидетельствует опрос, проведенный международным проектом с украинскими корнями Ratatype, в который были привлечены 420 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Авторы исследования объяснили, что социологи общались с детьми, проживающими как в Украине, так и за рубежом. В компании говорят, что идея опроса появилась после пересмотра американского исследования о детских карьерных мечтах. Появилось желание провести параллель с украинскими детьми, понять, чем они живут и о какой специальности для себя мечтают. Особенно в реалиях великой войны, глобальных изменений и технологического развития. 

Также издание "Комментарии" сообщало – все изменилось: какую профессию молодежь теперь считает работой мечты.

Не все профессии равны: 20 худших специальностей для трудоустройства после выпуска - фото 2




