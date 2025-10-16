Все изменилось: какую профессию молодежь теперь считает работой мечты

Поколение Альфа хочет получить мечту цифровой эры. ⁠Молодежь считает, что проводя время по гаджету можно не только особо ничего не делать, но и при этом неплохо зарабатывать. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы молодежи.

Работа для молодежи. Фото: из открытых источников

Приблизительно каждый третий молодой человек говорит, что хочет быть ютубером, тогда как другие стремятся к карьере инфлюэнсеров, разработчиков игр или звезд TikTok.

Привлекательность к профессиям "цифровой эры" возникает из-за того, что такие создатели, как MrBeast и Кай Сенат, превращают интернет-славу в серьезные деньги.

⁠Справедливости ради стоит отметить, что более традиционные профессии не исчезли полностью. Многие все еще хотят быть врачами, учителями или художниками, но границы размываются, поскольку дети стремятся соединить амбиции старой школы с жизнью в Интернете.

Интересно, что на популярность тех или иных профессий влияет искусственный интеллект, который все активнее проникает в повседневную жизнь и готовится вытеснять людей из рабочих мест. Новое исследование OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, определило 44 профессии, наиболее рискующие быть замененными алгоритмами искусственного интеллекта.

