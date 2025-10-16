Все изменилось: какую профессию молодежь теперь считает работой мечты

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Поколение Альфа хочет получить мечту цифровой эры. Молодежь считает, что проводя время по гаджету можно не только особо ничего не делать, но и при этом неплохо зарабатывать. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы молодежи.
Работа для молодежи. Фото: из открытых источников
Приблизительно каждый третий молодой человек говорит, что хочет быть ютубером, тогда как другие стремятся к карьере инфлюэнсеров, разработчиков игр или звезд TikTok.
Привлекательность к профессиям "цифровой эры" возникает из-за того, что такие создатели, как MrBeast и Кай Сенат, превращают интернет-славу в серьезные деньги.
Справедливости ради стоит отметить, что более традиционные профессии не исчезли полностью. Многие все еще хотят быть врачами, учителями или художниками, но границы размываются, поскольку дети стремятся соединить амбиции старой школы с жизнью в Интернете.
Интересно, что на популярность тех или иных профессий влияет искусственный интеллект, который все активнее проникает в повседневную жизнь и готовится вытеснять людей из рабочих мест. Новое исследование OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, определило 44 профессии, наиболее рискующие быть замененными алгоритмами искусственного интеллекта.
Читайте также на портале "Комментарии" — компания OpenAI предприняла значительный шаг в развитии своего флагманского продукта — ChatGPT — превращая его из интеллектуального ассистента в мощный инструмент онлайн-шопинга. Новое стратегическое партнерство с розничным гигантом Walmart открывает пользователям возможность покупать товары прямо в чате.
В рамках этой коллаборации покупатели смогут оформлять заказы на продукты, бытовые вещи или любые другие товары непосредственно при разговоре с ChatGPT. Благодаря интегрированной функции Instant Checkout, выбранные позиции можно мгновенно добавить в корзину и завершить покупку без перехода на сторонние сайты.