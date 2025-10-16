Все змінилося: яку професію молодь тепер вважає роботою мрії

Покоління Альфа хоче отримати роботу мрії цифрової ери. ⁠Молодь вважає, що проводячи час за гаджетом можна не тільки особливо нічого не робити, але й при цьому непогано заробляти. Про це свідчать багаточисельні опитування серед молоді.

Робота для молоді Фото: із відкритих джерел

Приблизно кожна третя молода людина говорить, що хоче бути ютубером, тоді як інші прагнуть кар'єри інфлюенсерів, розробників ігор або зірок TikTok.

Привабливість до професій "цифрової ери" виникає через те, що такі творці, як MrBeast та Кай Сенат, перетворюють інтернет-славу на серйозні гроші.⁠

⁠Справедливості заради варто зазначити, що більш традиційні професії не зникли повністю. Багато хто все ще хоче бути лікарями, вчителями чи художниками, але межі розмиваються, оскільки діти прагнуть поєднати амбіції старої школи з життям в Інтернеті.⁠

Цікаво, що на популярність тих чи інших професій впливає штучний інтелект, який дедалі активніше проникає у повсякденне життя і готується витісняти людей з робочих місць. Нове дослідження OpenAI, компанії-розробника ChatGPT, визначило 44 професії, які найбільше ризикують бути заміненими алгоритмами штучного інтелекту.

