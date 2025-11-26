logo_ukra

Не кажіть «з наступаючим»: як насправді правильно вітати з Новим роком українською
Не кажіть «з наступаючим»: як насправді правильно вітати з Новим роком українською

Свята наближаються, а разом із ними — хвиля мовних помилок, які ми повторюємо роками. Час навести лад у привітаннях.

26 листопада 2025, 16:31
Автор:
Проніна Анна

Щороку в кінці грудня стрічки соцмереж вибухають однаковими побажаннями — і так само однаковими мовними хибами. Найпоширеніша з них — росіянізм "з наступаючим", який в українській мові не існує. Лінгвісти пояснюють: це калька з російської, яка звучить неприродно й суперечить нормам літературної мови.

Не кажіть «з наступаючим»: як насправді правильно вітати з Новим роком українською

Українці дедалі частіше відмовляються від русизмів у новорічних привітаннях.

Український відповідник — "з прийдешнім Новим роком" або лаконічне "З передноворіччям!". І якщо ви хочете привітати красиво й правильно, варто позбутися мовного сміття, яке роками лишалося у вжитку.

Ще одна типова помилка — наголос. В українській мові правильно: з новИм роком, а не з нОвим.

Перед зимовими святами також варто відмовитися від звичних суржикових форм: не "празнік", а свято; не "подарки", а подарунки; не "йолка", а ялинка; не "ігрушка", а іграшка. І, звісно, ми "підбиваємо підсумки", а не "підводимо" їх.

Важлива деталь — написання:
Новий рік — коли йдеться про свято.
новий рік — коли говоримо про календарний період.
Тож "Щасливого Нового року!" і водночас "Нехай новий рік буде кращим".

Як привітати українською красиво й природно? Найкраще працює простота:
"Вітаю з Новим роком!"
"Щасливих свят!"
"Хай прийдешній рік принесе світло й спокій".

Свято — чудовий привід очистити мову від русизмів. Тим паче, коли правильні слова звучать набагато тепліше.

І зрештою, правильні привітання — це не про мовний педантизм, а про повагу: до себе, до співрозмовника й до власної культури. Новий рік — чудова нагода почати говорити чистіше, ясніше й красивіше. Бо мова — це теж подарунок, який ми даруємо одне одному.

