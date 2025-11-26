Не говорите «с наступающим»: как на самом деле правильно поздравлять с Новым годом на украинском

Ежегодно в конце декабря ленты соцсетей взрываются одинаковыми пожеланиями – и так же одинаковыми языковыми недостатками. Самая распространенная из них — русский "с наступающим" , который в украинском языке не существует . Лингвисты объясняют: это калька из русского, который звучит неестественно и противоречит нормам литературного языка.

Украинцы всё чаще заменяют русизмы правильными украинскими приветствиями.

Украинский аналог — "з прийдешнім Новим роком" или лаконичное "З передноворіччям!". И если вы хотите поздравить красиво и правильно, стоит избавиться от языкового мусора, который годами оставался в употреблении.

Еще одно типичное заблуждение — ударение. В украинском языке правильно: с новЫм годом , а не с нОвым .

Перед зимними праздниками также следует отказаться от привычных суржиковых форм: не "праздник" , а свято; не "подарки" , а подарунки; не "елка" , а ялинка; не "игрушка" , а іграшка. И, конечно, мы "підбиваємо підсумки", а не "подводим" их.

Важная деталь – написание:

• Новый год – когда речь идет о празднике.

• новый год – когда говорим о календарном периоде.

Так что "Счастливого Нового года!" и в то же время "Пусть новый год будет лучше".

Как поздравить на украинском красиво и естественно? Лучше всего работает простота:

"Поздравляю с Новым годом!"

"Счастливых праздников!"

"Пусть грядущий год принесет свет и покой".

Праздник – отличный повод очистить язык от русизмов. Тем более, когда правильные слова звучат гораздо теплее.

И, наконец, правильные приветствия — это не о языковом педантизме, а об уважении: к себе, к собеседнику и к собственной культуре. Новый год – отличный случай начать говорить чище, яснее и красивее. Потому что правильная речь — тоже подарок, который мы дарим друг другу.

