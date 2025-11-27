logo_ukra

Названо переможців цьогорічного Радіодиктанту: шестеро учасників написали без жодної помилки
Названо переможців цьогорічного Радіодиктанту: шестеро учасників написали без жодної помилки

Попри нарікання на складність тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності та швидкість читання акторкою Наталією Сумською, шестеро учасників написали його без жодної помилки

27 листопада 2025, 15:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Оголошено переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Без  жодної помилки його написали шестеро учасників. А з однією помилкою – 11 людей. 

Названо переможців цьогорічного Радіодиктанту: шестеро учасників написали без жодної помилки

Радіодиктант українці писали 27 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Загалом свої тексти на перевірку надіслали понад 11 тисяч учасників, повідомляє Суспільне. 

Без жодної помилки диктант написали: 

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

З однією помилкою радіодиктант написали: 

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

За словами виконавчої продюсерки Українського Радіо та координаторки Радіодиктанту національної єдності Юлії Шелудько, цьогорічний радіодиктант обʼєднав мільйони людей у всьому світі. 

"Близько 8 млн — це лише ті, хто активно взаємодіяв. Є люди, які написали диктант і відправили листи, а ще є і ті, хто написав для себе і ніде цього не публікував. І це велика кількість людей по всьому світу. Також ми отримали багато листів з тимчасово окупованих територій, хоча це небезпечно, але люди доєднались до Радіодиктанту", — зазначила координаторка.

Кандидатка філологічних наук, голова комісії з перевірки Радіодиктанту Олена Масалітіна розповіла, що найбільш поширеною помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. А найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість учасників писали з великої, проте, комісія не рахувала це за помилку. Виникали також складнощі з написанням "пса Патрона".  

Загалом, за даними організаторів, на перевірку надійшло понад 11 200 текстів Радіодиктанту. Більшість з них електронною поштою, але були й паперові листи, у тому числі з Італії, США та Бельгії. Електронні листи надіслали з різних куточків світу.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", штучний інтелект проаналізував українську мову та визначив слова, які звучать наймилозвучніше. Серед найгарніших слів, такі звичні для нас "дякую", "кохання" та "надія".



Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/57336-suspilne-ogolosylo-imena-peremozhtsiv-radiodyktantu-2025/
