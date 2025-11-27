Названо переможців цьогорічного Радіодиктанту: шестеро учасників написали без жодної помилки

Оголошено переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Без жодної помилки його написали шестеро учасників. А з однією помилкою – 11 людей.

Радіодиктант українці писали 27 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Загалом свої тексти на перевірку надіслали понад 11 тисяч учасників, повідомляє Суспільне.

Без жодної помилки диктант написали:

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

З однією помилкою радіодиктант написали:

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

За словами виконавчої продюсерки Українського Радіо та координаторки Радіодиктанту національної єдності Юлії Шелудько, цьогорічний радіодиктант обʼєднав мільйони людей у всьому світі.

"Близько 8 млн — це лише ті, хто активно взаємодіяв. Є люди, які написали диктант і відправили листи, а ще є і ті, хто написав для себе і ніде цього не публікував. І це велика кількість людей по всьому світу. Також ми отримали багато листів з тимчасово окупованих територій, хоча це небезпечно, але люди доєднались до Радіодиктанту", — зазначила координаторка.

Кандидатка філологічних наук, голова комісії з перевірки Радіодиктанту Олена Масалітіна розповіла, що найбільш поширеною помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. А найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість учасників писали з великої, проте, комісія не рахувала це за помилку. Виникали також складнощі з написанням "пса Патрона".

Загалом, за даними організаторів, на перевірку надійшло понад 11 200 текстів Радіодиктанту. Більшість з них електронною поштою, але були й паперові листи, у тому числі з Італії, США та Бельгії. Електронні листи надіслали з різних куточків світу.

