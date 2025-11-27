Названо переможців цьогорічного Радіодиктанту: шестеро учасників написали без жодної помилки

Рубрики
Маламура Сергій
Оголошено переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Без жодної помилки його написали шестеро учасників. А з однією помилкою – 11 людей.
Радіодиктант українці писали 27 жовтня. Фото: з відкритих джерел
Загалом свої тексти на перевірку надіслали понад 11 тисяч учасників, повідомляє Суспільне.
Голошивець Аліна;
Данилюк Альона;
Семенов Євгеній;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитро.
Бойко Наталія;
Бондар Андрій;
Войлокова Анжеліка;
Гончарова Діана;
Зубрицька Ірина;
Купрійчук Ганна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Світлана;
Тесленко Володимир;
Халявка Дарина.
За словами виконавчої продюсерки Українського Радіо та координаторки Радіодиктанту національної єдності Юлії Шелудько, цьогорічний радіодиктант обʼєднав мільйони людей у всьому світі.
"Близько 8 млн — це лише ті, хто активно взаємодіяв. Є люди, які написали диктант і відправили листи, а ще є і ті, хто написав для себе і ніде цього не публікував. І це велика кількість людей по всьому світу. Також ми отримали багато листів з тимчасово окупованих територій, хоча це небезпечно, але люди доєднались до Радіодиктанту", — зазначила координаторка.
Кандидатка філологічних наук, голова комісії з перевірки Радіодиктанту Олена Масалітіна розповіла, що найбільш поширеною помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. А найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість учасників писали з великої, проте, комісія не рахувала це за помилку. Виникали також складнощі з написанням "пса Патрона".
Загалом, за даними організаторів, на перевірку надійшло понад 11 200 текстів Радіодиктанту. Більшість з них електронною поштою, але були й паперові листи, у тому числі з Італії, США та Бельгії. Електронні листи надіслали з різних куточків світу.
Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", штучний інтелект проаналізував українську мову та визначив слова, які звучать наймилозвучніше. Серед найгарніших слів, такі звичні для нас "дякую", "кохання" та "надія".