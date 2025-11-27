logo

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Названы победители Радиодиктанта этого года: шесть участников написали безо всякой ошибки
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы победители Радиодиктанта этого года: шесть участников написали безо всякой ошибки

Несмотря на сетование на сложность текста нынешнего Радиодиктанта национального единства и скорость чтения актрисой Наталией Сумской, шесть участников написали его без ошибок

27 ноября 2025, 15:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Объявлены победители нынешнего Радиодиктанта национального единства. Без ошибок его написали шесть участников. А с одной ошибкой – 11 человек.

Названы победители Радиодиктанта этого года: шесть участников написали безо всякой ошибки

Радиодиктант украинцы писали 27 октября. Фото: из открытых источников

В общей сложности свои тексты на проверку прислали более 11 тысяч участников, сообщает Общественное.

Без ошибки диктант написали:

Голошивец Алина;

Данилюк Алена;

Семенов Евгений;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитрий.

С одной ошибкой радиодиктанты написали:

Бойко Наталья;

Бондарь Андрей;

Войлокова Анжелика;

Гончарова Диана;

Зубрицкая Ирина;

Куприйчук Анна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Светлана;

Тесленко Владимир;

Халявка Дарья.

По словам исполнительной продюсерки Украинского Радио и координаторки Радиодиктанта национального единства Юлии Шелудько, нынешний радиодиктант объединил миллионы людей во всем мире.

"Около 8 млн — это только те, кто активно взаимодействовал. Есть люди, которые написали диктант и отправили письма, а есть и те, кто написал для себя и нигде этого не публиковал. И это множество людей по всему миру. Также мы получили много писем с временно оккупированных территорий, хотя это опасно, но люди присоединились к радиодиктанту", — отметила координатор.

Кандидат филологических наук, председатель комиссии по проверке Радиодиктанта Елена Масалитина рассказала, что наиболее распространенной ошибкой в этом году стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. А самым трудным словом стало "интерсити", которое большинство участников писали с большой, однако комиссия не считала это ошибкой. Возникали также сложности с написанием "пса Патрона".

В общей сложности, по данным организаторов, на проверку поступило более 11 200 текстов радиодиктанта. Большинство из них по электронной почте, но были и бумажные письма, в том числе из Италии, США и Бельгии. Электронные письма прислали из разных уголков мира.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", искусственный интеллект проанализировал украинский язык и определил слова, которые звучат наиболее благозвучно. Среди самых красивых слов такие привычные для нас "спасибо", "любовь" и "надежда".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://corp.suspilne.media/novyny/57336-suspilne-ogolosylo-imena-peremozhtsiv-radiodyktantu-2025/
Теги:

Новости

Все новости