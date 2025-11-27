Названы победители Радиодиктанта этого года: шесть участников написали безо всякой ошибки

Рубрики
Маламура Сергій
Объявлены победители нынешнего Радиодиктанта национального единства. Без ошибок его написали шесть участников. А с одной ошибкой – 11 человек.
Радиодиктант украинцы писали 27 октября. Фото: из открытых источников
В общей сложности свои тексты на проверку прислали более 11 тысяч участников, сообщает Общественное.
Голошивец Алина;
Данилюк Алена;
Семенов Евгений;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитрий.
Бойко Наталья;
Бондарь Андрей;
Войлокова Анжелика;
Гончарова Диана;
Зубрицкая Ирина;
Куприйчук Анна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Светлана;
Тесленко Владимир;
Халявка Дарья.
По словам исполнительной продюсерки Украинского Радио и координаторки Радиодиктанта национального единства Юлии Шелудько, нынешний радиодиктант объединил миллионы людей во всем мире.
"Около 8 млн — это только те, кто активно взаимодействовал. Есть люди, которые написали диктант и отправили письма, а есть и те, кто написал для себя и нигде этого не публиковал. И это множество людей по всему миру. Также мы получили много писем с временно оккупированных территорий, хотя это опасно, но люди присоединились к радиодиктанту", — отметила координатор.
Кандидат филологических наук, председатель комиссии по проверке Радиодиктанта Елена Масалитина рассказала, что наиболее распространенной ошибкой в этом году стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. А самым трудным словом стало "интерсити", которое большинство участников писали с большой, однако комиссия не считала это ошибкой. Возникали также сложности с написанием "пса Патрона".
В общей сложности, по данным организаторов, на проверку поступило более 11 200 текстов радиодиктанта. Большинство из них по электронной почте, но были и бумажные письма, в том числе из Италии, США и Бельгии. Электронные письма прислали из разных уголков мира.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", искусственный интеллект проанализировал украинский язык и определил слова, которые звучат наиболее благозвучно. Среди самых красивых слов такие привычные для нас "спасибо", "любовь" и "надежда".