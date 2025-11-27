Названы победители Радиодиктанта этого года: шесть участников написали безо всякой ошибки

Объявлены победители нынешнего Радиодиктанта национального единства. Без ошибок его написали шесть участников. А с одной ошибкой – 11 человек.

Радиодиктант украинцы писали 27 октября. Фото: из открытых источников

В общей сложности свои тексты на проверку прислали более 11 тысяч участников, сообщает Общественное.

Без ошибки диктант написали:

Голошивец Алина;

Данилюк Алена;

Семенов Евгений;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитрий.

С одной ошибкой радиодиктанты написали:

Бойко Наталья;

Бондарь Андрей;

Войлокова Анжелика;

Гончарова Диана;

Зубрицкая Ирина;

Куприйчук Анна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Светлана;

Тесленко Владимир;

Халявка Дарья.

По словам исполнительной продюсерки Украинского Радио и координаторки Радиодиктанта национального единства Юлии Шелудько, нынешний радиодиктант объединил миллионы людей во всем мире.

"Около 8 млн — это только те, кто активно взаимодействовал. Есть люди, которые написали диктант и отправили письма, а есть и те, кто написал для себя и нигде этого не публиковал. И это множество людей по всему миру. Также мы получили много писем с временно оккупированных территорий, хотя это опасно, но люди присоединились к радиодиктанту", — отметила координатор.

Кандидат филологических наук, председатель комиссии по проверке Радиодиктанта Елена Масалитина рассказала, что наиболее распространенной ошибкой в этом году стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. А самым трудным словом стало "интерсити", которое большинство участников писали с большой, однако комиссия не считала это ошибкой. Возникали также сложности с написанием "пса Патрона".

В общей сложности, по данным организаторов, на проверку поступило более 11 200 текстов радиодиктанта. Большинство из них по электронной почте, но были и бумажные письма, в том числе из Италии, США и Бельгии. Электронные письма прислали из разных уголков мира.

