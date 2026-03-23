Найбільший обман в історії науки: це десятиліттями було в підручниках

На початку 20 століття науковий світ був переконаний, що знайшов "відсутню ланку" еволюції людини. У 1912 році в британському селі Пілтдаун, що в графстві Східний Сассекс, археолог-аматор Чарльз Доусон оголосив про сенсаційну знахідку. Він нібито знайшов кістки істоти, яка поєднувала риси людини та мавпи.

Портрет основних дійових осіб історії пілтдаунської людини

Чарльз Доусон заявив, що фрагменти черепа і нижньої щелепи, були знайдені у гравійному кар’єрі, і вони належали невідомому раніше гомініду. До аналізу знахідки долучився куратор Британського музею Артур Сміт Вудворд. Разом вони представили відкриття науковій спільноті, назвавши новий вид Eoanthropus dawsoni, або "пілтдаунська людина".

На той момент це відкриття стало справжньою сенсацією у світі науки. Крім того, для британців воно мало особливе символічне значення, адже ключову ланку в еволюції людства "знайшли" саме в Англії.

Однак не всі науковці погоджувалися з такими висновками. Деякі дослідники звертали увагу на дивне поєднання рис, зокрема відносно сучасний людський череп і примітивну, майже мавпячу щелепу. Сумніви посилилися в наступні десятиліття, коли нові знахідки в Африці та Азії, зокрема рештки Homo erectus, почали суперечити "пілтдаунській" моделі еволюції. Попри це, знахідка залишалася у наукових працях і підручниках майже сорок років.

Остаточний прорив стався лише через десятиліття, у 1953 році. Дослідники з Британського музею застосували нові методи аналізу, зокрема перевірку вмісту фтору в кістках. Результати показали, що череп і щелепа пілтдаунської людини мають різне походження та різний вік.

З’ясувалося, що череп належав людині середньовічного періоду, тоді як щелепа була частиною скелета орангутанга з Борнео. Кістки навмисно обробили хімічними речовинами, щоб надати їм "давнього" вигляду. Так було викрито одну з найвідоміших наукових містифікацій 20 століття — пілтдаунську людину.

Головним підозрюваним у фальсифікації досі вважають Чарльза Доусона, якого могли спонукати до обману амбіції та прагнення наукової слави. Серед альтернативних версій називали автора "Шерлока Холмса" Артура Конан Дойла, який жив неподалік та ексцентричного аристократа Гораса де Вера Коула. Однак, попри десятиліття досліджень, остаточна відповідь на питання, хто саме створив пілтдаунську людину, досі залишається загадкою.

