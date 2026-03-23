Величайший обман в истории науки: это десятилетиями было в учебниках

В начале 20 века научный мир был убежден, что нашел "недостающее звено" эволюции человека. В 1912 году в британском селе Пилтдаун в графстве Восточный Сассекс археолог-любитель Чарльз Доусон объявил о сенсационной находке. Он якобы нашел кости существа, сочетающего черты человека и обезьяны.

Портрет основных действующих лиц истории пилтдаунского человека

Чарльз Доусон заявил, что фрагменты черепа и нижней челюсти были найдены в гравийном карьере, и они принадлежали неизвестному ранее гоминиду. К анализу находки присоединился куратор Британского музея Артур Смит Вудворд. Вместе они представили открытие научному сообществу, назвав новый вид Eoanthropus dawsoni, или "пилтдаунский человек".

В тот момент это открытие стало настоящей сенсацией в мире науки. Кроме того, для британцев оно имело особое символическое значение, ведь ключевое звено в эволюции человечества "обнаружили" именно в Англии.

Однако не все ученые согласны с такими выводами. Некоторые исследователи обращали внимание на странное сочетание черт, в частности, относительно современный человеческий череп и примитивную, почти обезьянью челюсть. Сомнения усилились в последующие десятилетия, когда новые находки в Африке и Азии, в частности, остатки Homo erectus, начали противоречить "пилтдаунской" модели эволюции. Несмотря на это, находка оставалась в научных работах и учебниках около сорока лет.

Окончательный прорыв произошел только спустя десятилетия, в 1953 году. Исследователи из Британского музея применили новые методы анализа, в частности, проверку содержания фтора в костях. Результаты показали, что череп и челюсть пилтдаунского человека имеют разное происхождение и разный возраст.

Выяснилось, что череп принадлежал человеку средневекового периода, тогда как челюсть являлась частью скелета орангутанга из Борнео. Кости намеренно обработали химическими веществами, чтобы придать им "древний" вид. Так была разоблачена одна из известнейших научных мистификаций 20 века — пилтдаунский человек.

Главным подозреваемым в фальсификации до сих пор считают Чарльза Доусона, которого могли побуждать к обману амбиции и стремления к научной славе. Среди альтернативных версий называли автора "Шерлока Холмса" Артура Конан Дойла, жившего неподалеку и эксцентричного аристократа Гораса де Вера Коула. Однако, несмотря на десятилетия исследований, окончательный ответ на вопрос, кто именно создал пилтдаунского человека, остается загадкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли настоящую причину, почему у людей больше нет хвостов.

Также "Комментарии" писали, что ученые показали, как выглядел бы идеальный человек с точки зрения науки.