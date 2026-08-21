Навіщо вчені фарбували корів під зебр: найнезвичайніші відкриття Шнобелівської премії 2025 року

Шнобелівську премію 2026 року вручать уже 3 вересня у Цюриху. Організатори оголосять десятьох нових лауреатів, чиї дослідження спершу змушують сміятися, а потім замислитися. А поки що згадаємо переможців минулого року.

Лауреат Шнобелівської премії отримує приз у 10 трильйонів доларів Зімбабве. Фото: AI

У 2025 році нагороди отримали вчені, які досліджували найнесподіваніші теми.

Літературну премію посмертно присудили доктору Вільяму Б. Біну. Протягом 35 років він спостерігав за ростом власного нігтя, регулярно вимірюючи та аналізуючи отримані дані.

Премія з психології дісталася Марцину Зайонковському та Жилю Жиньяку. Вони з'ясовували, як повідомлення людині про її високий інтелект впливає на прояв нарцисичних рис.

Премію в галузі харчування отримали дослідники, які вивчали харчові вподобання ящірок. Зокрема, вони з'ясовували, яким видам піци віддають перевагу певні представники цих рептилій.

Не менш незвичайним виявився експеримент японських біологів. Вони здобули премію з біології за дослідження корів, яких фарбували смугами, що нагадують зеброві. Вчені перевіряли, чи допомагає такий малюнок захищати тварин від укусів мух.

Премія з педіатрії дісталася Джулі Меннеллі та Гері Бошампу за роботу про вплив вживання часнику матір'ю на сприйняття запаху немовлям.

А премію в галузі хімії отримали Ротем Нафталович, Даніель Нафталович та Френк Грінвей. Їхнє дослідження перевіряло незвичайну ідею: чи може вживання неперетравлюваного тефлону збільшити обсяг їжі в шлунку та відчуття ситості без збільшення калорійності.

Премія миру була вручена Фріцу Реннеру, Інзі Керсберген, Метту Філду та Джесіці Вертманн за дослідження, яке показало, що алкоголь за певних умов може покращувати здатність людини розмовляти іноземною мовою.

Ще одна незвичайна робота була присвячена італійській пасті cacio e pepe: дослідники вивчали фізичні причини утворення грудок у сирно-перечному соусі.

Шнобелівська премія традиційно відзначає здобутки, які спочатку викликають сміх, а згодом змушують замислитися. Тому залишається чекати вересня — можливо, лауреати 2026 року виявляться ще дивовижнішими.

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