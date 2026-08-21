Зачем учёные красили коров под зебр: самые необычные открытия Шнобелевской премии 2025

Шнобелевскую премию 2026 года вручат уже 3 сентября в Цюрихе. Организаторы объявят десять новых лауреатов, чьи исследования сначала заставляют смеяться, а затем задуматься. А пока вспомним победителей прошлого года.

Лауреат Шнобелевской премии получает приз в 10 триллионов долларов Зимбабве. Фото: AI

В 2025 году награды получили учёные, которые исследовали самые неожиданные темы.

Литературную премию посмертно присудили доктору Уильяму Б. Бину. В течение 35 лет он наблюдал за ростом одного собственного ногтя, регулярно измеряя и анализируя полученные данные.

Премия по психологии досталась Марцину Зайенковскому и Жилю Жиньяку. Они выясняли, как сообщение человеку о его высоком интеллекте влияет на проявление нарциссических черт.

Премию в области питания получили исследователи, изучавшие пищевые предпочтения ящериц. В частности, они выясняли, какие виды пиццы предпочитают определённые представители этих рептилий.

Не менее необычным оказался эксперимент японских биологов. Они получили премию по биологии за исследование коров, которых окрашивали полосами, напоминающими зебриные. Учёные проверяли, помогает ли такой рисунок защищать животных от укусов мух.

Премия по педиатрии досталась Джули Меннелла и Гэри Бошампу за работу о влиянии употребления чеснока матерью на восприятие запаха грудным ребёнком.

А премию в области химии получили Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринвей. Их исследование проверяло необычную идею: может ли употребление неперевариваемого тефлона увеличить объём пищи в желудке и чувство сытости без увеличения калорийности.

Премия мира была вручена Фрицу Реннеру, Инге Керсберген, Мэтту Филду и Джессике Вертманн за исследование, показавшее, что алкоголь в некоторых условиях может улучшать способность человека говорить на иностранном языке.

Ещё одна необычная работа была посвящена итальянской пасте cacio e pepe: исследователи изучали физические причины образования комков в сырно-перечном соусе.

Шнобелевская премия традиционно отмечает достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Поэтому остаётся ждать сентября — возможно, лауреаты 2026 года окажутся ещё удивительнее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ЦРУ превратило кота в шпиона.