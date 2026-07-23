"NASA - ідіоти?": Тайсон відповів на теорію змови про висадку на Місяць

Одна з найвідоміших теорій змови стверджує, що висадка американських астронавтів на Місяць у 1969 році була сфальсифікована. Одним з головних "аргументів" прихильників цієї версії є відсутність зірок на фотографіях, зроблених під час місії "Аполлон-11". Відомий американський астрофізик Ніл де Грасс Тайсон пояснив, чому цей "доказ" ламається від наукової критики.

Люди на Місяці. Фото: NASA

Ніл де Грасс Тайсон у подкасті StarTalk звернув увагу на популярне твердження, що на місячному небі повинні були бути помітні зорі на фотографіях Ніла Армстронга та Базза Олдріна на Місяці. За словами Тайсона, прихильники цієї теорії ігнорують базові принципи фотографії.

"Є люди, які впевнені, що ми не висаджувалися на Місяць. Вони переглянули фотографії Ніла Армстронга та Базза Олдріна при денному світлі та кажуть: "Ми знаємо, що вдень має бути видно зірки, а я не бачу жодної зірки на цьому фото, тому ми насправді не летіли на Місяць", ніби NASA не знало б, як це підробити. Ви думаєте, що NASA ідіоти?", — іронічно зауважив астрофізик.

Тайсон пояснив, що поверхня Місяця під прямими сонячними променями освітлена надзвичайно яскраво. Через це камери були налаштовані на коротку витримку та невелику експозицію, щоб правильно передати освітлені об'єкти. У такому режимі слабке світло далеких зірок просто не потрапляє на знімок.

Люди на Місяці. Фото: NASA

Люди на Місяці. Фото: NASA

Для наочності він порівняв це із фотографуванням яскравої лампи: якщо за нею розташувати слабкі гірлянди, камера не зафіксує їх без зміни налаштувань. Якщо ж збільшити експозицію для зірок, освітлена поверхня Місяця перетвориться на суцільну білу пляму.

Науковці також нагадують, що існує безліч інших доказів успішної місячної місії: свідчення астронавтів, зразки місячного ґрунту, незалежні спостереження, а також лазерні відбивачі, які й сьогодні використовують для наукових експериментів. Ще одним вагомим аргументом є позиція Радянського Союзу. Попри жорстке суперництво зі США під час космічних перегонів, СРСР ніколи офіційно не заявляв, що висадка американців на Місяць була сфальсифікована, хоча мав усі можливості поставити під сумнів успіх головного геополітичного конкурента.

Таким чином, пояснення Ніла де Грасса Тайсона вкотре демонструє, що одна з найпопулярніших теорій змови про висадку американців на Місяць базується не на фактах, а на неправильному розумінні принципів роботи фотокамер.

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