"NASA – идиоты?": Тайсон ответил на теорию заговора о высадке на Луну

Одна из известнейших теорий заговора утверждает, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году была сфальсифицирована. Одним из главных "аргументов" поклонников этой версии является отсутствие звезд на фотографиях, сделанных во время миссии "Аполлон-11". Известный американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон объяснил, почему это "доказательство" ломается от научной критики.

Люди на Луне. Фото: NASA

Нил де Грасс Тайсон в подкасте StarTalk обратил внимание на популярное утверждение, что на лунном небе должны быть заметны звезды на фотографиях Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луне. По словам Тайсона, приверженцы этой теории игнорируют базовые принципы фотографии.

"Есть люди, которые уверены, что мы не высаживались на Луну. Они просмотрели фотографии Нила Армстронга и Базза Олдрина при дневном свете и говорят: "Мы знаем, что днем ​​должно быть видно звезды, а я не вижу ни одной звезды на этом фото, поэтому мы действительно не летели на Луну", будто NASA не знало бы, как это подделать. Вы думаете, что NASA идиоты?", — иронически заметил астрофизик.

Тайсон объяснил, что поверхность Луны под прямыми солнечными лучами освещена очень ярко. Поэтому камеры были настроены на короткую выдержку и небольшую экспозицию, чтобы правильно передать освещенные объекты. В таком режиме слабый свет далеких звезд просто не попадает на снимок.

Люди на Луне. Фото: NASA

Люди на Луне. Фото: NASA

Для наглядности он сравнил это с фотографированием яркой лампы: если за ней расположить слабые гирлянды, камера не зафиксирует их без изменения настроек. Если же увеличить экспозицию для звезд, освещенная поверхность Луны превратится в сплошное белое пятно.

Ученые также напоминают, что существует множество других доказательств успешной лунной миссии: показания астронавтов, образцы лунной почвы, независимые наблюдения, а также лазерные отражатели, которые и сегодня используются для научных экспериментов. Еще одним значимым аргументом является позиция Советского Союза. Несмотря на жесткое соперничество с США во время космической гонки, СССР никогда официально не заявлял, что высадка американцев на Луну была сфальсифицирована, хотя имела все возможности поставить под сомнение успех главного геополитического конкурента.

Таким образом, объяснение Нила де Грасса Тайсона еще раз демонстрирует, что одна из самых популярных теорий заговора о высадке американцев на Луну базируется не на фактах, а на неправильном понимании принципов работы фотокамер.

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