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Мозок, який пережив динозаврів: учені розкрили секрет крокодилів

За понад 100 мільйонів років Земля неодноразово змінювалася до невпізнання, а крокодили майже не змінили одну з найважливіших частин свого організму - мозок

21 серпня 2026, 09:48
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Кравцев Сергей

Крокодили, алігатори, каймани та гавіали пережили глобальні зміни клімату, масові вимирання й повне перетворення екосистем. Проте їхній мозок за останні 100 мільйонів років залишився напрочуд схожим на той, яким був у їхніх далеких предків.

Мозок, який пережив динозаврів: учені розкрили секрет крокодилів

Крокодил. Фото: із відкритих джерел

До такого висновку дійшли вчені, результати роботи яких опубліковані в Journal of Anatomy. Дослідники вважають, що крокодилові ще десятки мільйонів років тому сформували настільки ефективну будову мозку, що еволюції просто не довелося її кардинально змінювати.

Щоб зазирнути всередину черепів сучасних і давно вимерлих плазунів, фахівці Шведського музею природознавства використали комп’ютерну томографію. Загалом вони дослідили 43 види, серед яких американський алігатор, парагвайський кайман і нільський крокодил, а також їхні викопні родичі.

Особливу увагу науковці приділили вимерлим видам. Раніше встановити їхню спорідненість було непросто: зовні їхні черепи часто виглядали майже однаково. Однак сучасні технології дозволили побачити приховані структури мозкової коробки та органів чуття.

Саме ці деталі допомогли виявити відмінності між видами, які зовні здавалися практично ідентичними. Водночас порівняння показало ще дещо цікавіше: основна форма мозку та внутрішнього вуха крокодилових протягом величезного відрізка еволюційної історії змінювалася вкрай мало.

На думку дослідників, саме ця еволюційна "стабільність" може бути одним із секретів неймовірного виживання крокодилів. Поки поруч із ними зникали цілі групи тварин, ці хижаки пережили катастрофи, які стерли з лиця Землі багатьох їхніх сучасників.

Схоже, крокодили знайшли свій ідеальний еволюційний рецепт ще мільйони років тому — і відтоді майже не бачили причин його змінювати.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Майя справді передбачили кінець світу: вчені шокували таємницею їхнього календаря.




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