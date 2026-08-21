Мозг, переживший динозавров: ученые раскрыли секрет крокодилов

Крокодилы, аллигаторы, кайманы и гавиалы претерпели глобальные изменения климата, массовые вымирания и полное преобразование экосистем. Однако их мозг за последние 100 миллионов лет остался удивительно похожим на тот, каким был у их далеких предков.

Крокодил. Фото: из открытых источников

К такому выводу пришли ученые, результаты работы которых были опубликованы в Journal of Anatomy. Исследователи считают, что крокодилу еще десятки миллионов лет назад сформировали настолько эффективное строение мозга, что эволюции просто не пришлось ее кардинально менять.

Чтобы заглянуть внутрь черепов современных и давно вымерших пресмыкающихся, специалисты Шведского музея естествознания использовали компьютерную томографию. В общей сложности они исследовали 43 вида, среди которых американский аллигатор, парагвайский кайман и нильский крокодил, а также их ископаемые родственники.

Особое внимание ученые уделили вымершим видам. Раньше установить их родство было непросто: снаружи черепа часто выглядели почти одинаково. Однако современные технологии позволили увидеть скрытые структуры мозговой коробки и органов чувств.

Именно эти детали помогли выявить отличия между видами, которые внешне казались практически идентичными. В то же время сравнение показало еще более интересное: основная форма мозга и внутреннего уха крокодиловых в течение огромного отрезка эволюционной истории менялась крайне мало.

По мнению исследователей, именно эта эволюционная стабильность может быть одним из секретов невероятного выживания крокодилов. Пока рядом с ними исчезали целые группы животных, эти хищники пережили катастрофы, стершие с лица Земли многих их современников.

Похоже, крокодилы нашли свой идеальный эволюционный рецепт еще миллионы лет назад, и с тех пор почти не видели причин его изменять.

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