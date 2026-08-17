Майя справді передбачили кінець світу: вчені шокували таємницею їхнього календаря

11 серпня пов’язують із початком Довгого календаря майя – складної системи літочислення, яка використовувалася цивілізацією доколумбової Мезоамерики. Саме навколо цієї системи виник один із найвідоміших міфів сучасності – нібито майя могли передбачити дату кінця світу.

Календар майя. Фото: з відкритих джерел

За найпоширенішою серед дослідників кореляцією GMT, початкова дата календарного циклу 0.0.0.0.0 відповідає 11 серпня 3114 року до нашої ери за пролептичним григоріанським календарем.

На відміну від циклічних календарів, Довгий календар являв собою безперервний відлік часу. Майя використовували його для фіксації важливих подій – від сходження правителів на престол і військових перемог до релігійних церемоній.

Система базувалася переважно на двадцятковому рахунку. Найменшою одиницею був кіном — один день. 20 кінів утворювали уінал, 18 уіналів – тун у 360 днів. Далі йшли катуни та бактуни, кожен із яких охоплював значно більші проміжки часу.

Особливої популярності календар набув напередодні 21 грудня 2012 року. Тоді завершувався цикл 13.0.0.0.0, який тривав приблизно 5125 років. У масовій культурі це перетворили на "дату апокаліпсису".

Однак наукових доказів того, що майя передбачали загибель людства, немає. Для цієї цивілізації завершення великого циклу означало не кінець світу, а перехід до нового періоду.

Важливим доказом є напис на монументі №6 у Тортугеро. Він згадує події, пов’язані з переходом до нової календарної епохи, але не містить жодних пророцтв про катастрофу.

Більше того, майя залишали записи про дати, які мали настати вже після 2012 року. Це прямо вказує на сприйняття часу як безперервного процесу.

Отже, легенда про апокаліпсис виявилася сучасною інтерпретацією стародавнього календаря, а не справжнім пророцтвом майя.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вчені заявили, що нарешті розгадали секрет календаря майя.



