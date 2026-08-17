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Майя действительно предсказали конец света: ученые шокировали тайной их календаря

Завершение большого цикла породило апокалиптический миф, но древние майя на самом деле оставили записи о будущих датах

17 августа 2026, 16:24
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Кравцев Сергей

11 августа связывают с началом Долгого календаря майя – сложной системы исчисления, которая использовалась цивилизацией доколумбовой Мезоамерики. Именно вокруг этой системы возник один из самых известных мифов современности – якобы майя могли предсказать дату конца света.

Майя действительно предсказали конец света: ученые шокировали тайной их календаря

Календарь майя. Фото: из открытых источников

Согласно наиболее распространенной среди исследователей корреляции GMT, начальная дата календарного цикла 0.0.0.0.0 соответствует 11 августа 3114 года до нашей эры по пролептическому григорианскому календарю.

В отличие от циклических календарей, длинный календарь представлял собой непрерывный отсчет времени. Майя использовали его для фиксации важных событий – от восхождения правителей на престол и военных побед до религиозных церемоний.

Система базировалась преимущественно на двадцаточном счете. Самой маленькой единицей был кино — один день. 20 кинов образовывали уинал, 18 уиналов – тун в 360 дней. Далее следовали катуны и бактуны, каждый из которых охватывал гораздо большие промежутки времени.

Особую популярность календарь приобрел накануне 21 декабря 2012 года. Тогда завершался цикл 13.0.0.0.0, длившийся примерно 5125 лет. В массовой культуре это превратили в "дату апокалипсиса".

Однако научных доказательств того, что майя предполагали гибель человечества, не существует. Для этой цивилизации завершение обширного цикла означало не конец света, а переход к новому периоду.

Важным доказательством является надпись на монументе №6 в Тортугеро. Он упоминает о событиях, связанных с переходом к новой календарной эпохе, но не содержит никаких пророчеств о катастрофе.

Более того, майя оставляли записи о датах, которые должны были наступить уже после 2012 года. Это прямо указывает на восприятие времени как непрерывного процесса.

Итак, легенда об апокалипсисе оказалась современной интерпретацией древнего календаря, а не настоящим пророчеством майя.

Также издание "Комментарии" сообщало – ученые заявили, что наконец-то разгадали секрет календаря майя.




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